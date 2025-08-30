Las dos rachas que ha roto el Sevilla con su victoria en Girona

Ganar en Girona se antojaba fundamental para todo el sevillismo. Ambos equipos llegaban a la tercera jornada liguera tras dos derrotas consecutivas, por lo que puntuar en Montilivi era una necesidad. Las sensaciones eran contrarias en el Sevilla Fútbol Club después de la imagen mostrada en el Nuevo San Mamés y el Ramón Sánchez-Pizjuán. La segunda mitad ante el Athletic Club fue, según Matías Almeyda, lo que quiere de un equipo que se quedó con la miel en los labios tras un tanto del conjunto vasco en los últimos compases del encuentro. Sin embargo, contra el Getafe ocurrió todo lo contrario. Los hispalenses se vieron superados por el cuadro azulón, demostrando una vez más lo complicado que se antoja ganar de local.

Los goles de Alfon González e Isaac Romero han servido a los pupilos de Almeyda para afrontar con confianza un parón de selecciones en el que los fichajes que, se supone, traerá Antonio Cordón en los últimos días de mercado deberán integrarse para reforzar una plantilla necesitada de savia nueva. Además, la victoria del combinado blanquirrojo en Cataluña supone una bolsa de aire para alejarse del temido descenso que tan cerca ha parecido en las últimas temporadas, rompiendo de esta forma dos rachas negativas que venían persiguiendo al Sevilla desde hace meses.

Isaac ante David López en el encuentro entre el Sevilla y el Girona. / Siu Wu/EFE

El Sevilla Fútbol Club llevaba sin ganar fuera de casa desde el 9 de marzo de 2025, gracias a un solitario tanto de Chidera Ejuke en el Reale Arena que supuso la penúltima victoria de los hispalenses en la temporada 2024/2025. Los de Xavi García Pimienta derrotaron a la Real Sociedad en un encuentro marcado por el regreso del extremo nigeriano, que no termina de romper desde que aterrizase el pasado verano en Nervión. Desde entonces, los nervionenses únicamente han sido capaces de vencer a la Unión Deportiva Las Palmas gracias a un gol de Álvaro García Pascual, choque que supuso la salvación virtual para el equipo que entrenaba en aquel momento Joaquín Caparrós.

Sin embargo, había una racha que perseguía a los blanquirrojos desde el mes de febrero. Kike Salas adelantó a los suyos en el descuento de la primera mitad frente al Mallorca en un Ramón Sánchez-Pizjuán que se volvió loco con la diana del canterano. Aquella fue, hasta este sábado, la última vez en la que el Sevilla se marchó al descanso con ventaja en un encuentro liguero. Un gol de Valjent en el minuto 91 consiguió helar el feudo hispalense, que llevaba sin celebrar una victoria de los suyos desde el 14 de diciembre de 2024 ante el Celta de Vigo, en el que fue el último partido de Jesús Navas como profesional en el estadio nervionense.