Alfon sucede a Lukebakio e iguala a su 'jefe' Lamela

Las buenas noticias llegaron pronto esta semana para Matías Almeyda cuando LaLiga aceptó las inscripciones de Alfon González y Gabriel Suazo. Ambos jugadores, refuerzos veraniegos del combinado hispalense, no habían podido debutar aún en competición oficial debido a la falta de liquidez económica que sufre el conjunto de Nervión. Sin embargo, al igual que Odysseas Vlachodimos, los futbolistas ya se encuentran a total disposición de un entrenador que ha optado por la titularidad de los dos primeros para el encuentro en Montilivi.

Sin Adnan Januzaj, Dodi Lukebakio, Stanis Idumbo ni Akor Adams, la zona ofensiva del cuadro blanquirrojo se encontraba muy mermada para visitar al Girona en un choque marcado por la imperiosa necesidad de ambos equipos de conseguir sus primeros puntos de la temporada. Los pupilos de Almeyda fueron los primeros en asestar un golpe encima de la mesa, gracias a la conexión entre Rubén Vargas y un Alfon que consiguió anotar en su debut oficial como sevillista. El ex del Celta de Vigo recibió un pase del suizo y, tras aguantar el balón durante una milésima de segundo, batió al meta gironí para adelantar a los suyos.

Isaac celebra el segundo gol del Sevilla. / Siu Wu/EFE

De esta forma, Alfon González sucede a Dodi Lukebakio en LaLiga como último goleador del Sevilla Fútbol Club en su primer partido liguero. El belga lo hizo el 17 de septiembre de 2023 en la quinta jornada liguera ante la Unión Deportiva Las Palmas, en la que supuso la primera victoria de aquel curso para los de José Luis Mendilibar. Sin duda, el tanto del albaceteño es muy importante tanto para su moral como para la dinámica de un equipo que venía de dos derrotas consecutivas. Matías Almeyda deberá plantearse su zona ofensiva tras el choque en Montilivi y el buen hacer de los suyos, siendo fundamental también el segundo gol, obra de un Isaac Romero que quiere regresar al once inicial.

La lista de últimos jugadores que han marcado en su debut con la elástica blanquirroja en Primera Divisón la completan los argentinos Papu Gómez y Erik Lamela en 2021, Sergio Reguilón en 2019, André Silva y su recordado triplete en Vallecas en 2018, Stevan Jovetic para darle la victoria a los suyos contra el Real Madrid en 2017, Diego González en 2016 o el mítico Renato en 2004. La noche ha sido redonda para el cuadro hispalense, que ha conseguido salir de la zona de descenso tras dos jornadas con cero puntos en su casillero. Aunque aún es pronto, las malas sensaciones estaban ahí y lo sufrido de los últimos años hacía presagiar lo peor, por lo que la victoria en Girona es fundamental para ver algo de luz al final del túnel cuando el mercado de fichajes llega a sus últimas horas.