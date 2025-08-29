El último guiño de Diego Carlos al Sevilla mientras el Como se entromete en su regreso

Cuando quedan menos de tres días para que ocurra algo, empiezan a descontarse horas. A poco más de 72 horas para el cierre del mercado de fichajes, el Sevilla Fútbol Club se sabe necesitado de refuerzos para afrontar una temporada en la que ha sido incapaz de puntuar en sus dos primeros compromisos ligueros. Los de Matías Almeyda, que buscará en Girona su primera victoria del curso, recibieron con alegría este viernes al incorporación de César Azpilicueta, cuya llegada servirá para reforzar varias posiciones de una mermada defensa. Sin embargo, tanto en el seno del club hispalense como en la grada son conscientes de que hay varias operaciones de salida y entrada que deberán resolverse antes de que den las 00:00 del próximo martes 2 de septiembre.

Uno de los nombres que han sonado con más fuerza para el combinado blanquirrojo es el del brasileño Diego Carlos, cuyo paso por Nervión marcó un antes y un después. El fornido defensor brasileño, que defendió la elástica sevillista entre 2019 y 2022, se consagró como uno de los mejores centrales de España, formando parte de aquel rombo inquebrantable en el que estaba acompañado por Jules Koundé, Yassine Bono y Fernando Reges. Su marcha al Aston Villa fue un duro revés para la hinchada hispalense, aunque peor le fue al central, que se rompió el talón de Aquiles a las primeras de cambio. El rendimiento del zaguero no fue el esperado, marchándose en enero de este 2025 al Fenerbahce turco, equipo en el que milita desde entonces. Sin embargo, pese a pertenecer al club turco, el ex del Nantes ha mandado un guiño a su antiguo equipo.

Historia de Diego Carlos en Instagram el 27 de agosto de 2025 / Instagram

A través de su cuenta de Instagram, Diego Carlos compartió el pasado miércoles 27 de agosto una fotografía del tatuaje que luce en la pierna, en honor a la UEFA Europa League que consiguió con el Sevilla Fútbol Club en Colonia hace cinco años. Su remate de chilena, que aparece justo encima del trofeo, fue providencial para que el cuadro hispalense se proclamase campeón, pues rebotó en la pierna de Romelu Lukaku y terminó perforando la portería del Inter de Milán. Su papel, no sólo en ese momento sino durante toda la temporada, se antoja inolvidable para una afición que sueña con verlo de nuevo en el Ramón Sánchez-Pizjuán vestido de blanquirrojo.

Las malas noticias llegaron a la parroquia hispalense cuando este viernes el periodista Mateo Moretto aseguró que el Como italiano se habría entrometido en la vuelta de Diego Carlos. El equipo de Cesc Fábregas estaría entablando negociaciones con el Fenerbahce para hacerse con los servicios del brasileño, planteando así un inconveniente de cara a una posible conversación con el Sevila. 136 partidos, seis goles y una asistencia son los datos del zaguero durante su paso por Nervión, estadística que podría verse incrementada si en algún momento se da una vuelta que, de momento, parece haberse enfriado.