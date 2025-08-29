César Azpilicueta ya se encuentra en Sevilla para firmar por el Sevilla Fútbol Club. El veterano futbolista, histórico del Atlético de Madrid, ha aterrizado este mismo viernes de mañana en la capital hispalense y se espera que la operación se haga oficial lo antes posible. De esta forma, el navarro llega a reforzar una zaga mermada por la baja de Loïc Badé y que no está al 100% definida en este cierre de mercado.