Azpilicueta, la jerarquía de la edad para la zaga del Sevilla

César Azpilicueta debe convertirse en las próximas horas en el cuarto fichaje del Sevilla para la temporada 25-26. Antonio Cordón dio en la jornada de ayer un fortísimo acelerón en la hasta ahora encasquillada planificación con la gestión del traspaso de Idumbo al Mónaco en 10 millones de fijo más variables que podrían superar los dos milllones más y en el fichaje del veterano defensa navarro, que firmará por una temporada como agente libre una vez pase el reconocimiento médico, con unas condiciones contractuales muy asequibles para la economía nervionense.

Así está el frenesí de los últimos cuatro días de mercado, que se cerrará el lunes a las doce de la noche. Al director deportivo del Sevilla le fue ofrecido Azpilicueta, que está sin equipo tras cumplir su contrato en el Atlético de Madrid. Y su perfil, su jerarquía y su polivalencia en la defensa encajan en los planes del gestor pacense. Tanto que ya han acordado las condiciones de un contrato por una temporada con una ficha muy asumible. Fue como una especie de flechazo que estaba pendiente de la liberación de masa salarial o de ingresos como el del traspaso de Idumbo.

La edad: 36 años recién cumplidos

El Sevilla y César Azpilicueta (Pamplona, 28-08-1989) llegaron rápidamente a un acuerdo por una temporada con una ficha que es asumible para las actuales condiciones del club de Nervión. De hecho, la entente se puede dar por hecha a falta de oficialidad. El lateral diestro, que justamente ayer jueves cumplió 36 años, terminó con el Atlético de Madrid su contrato de dos temporadas y estaba buscando equipo.

De hecho incluso meditó volver a su origen, el Osasuna, de donde salió muy joven rumbo al Marsella, que lo traspasó al Chelsea en 2012 por unos 9 millones de euros. En 2023 terminó su contrato en Londres y firmó como agente libre con el Atlético por dos temporadas. El navarro esperó una ocasión como la que ha podido ofrecerle Antonio Cordón al final del mercado, una vez aclarado el panorama de las inscripciones con los traspasos de Badé e Idumbo y las gestiones para dilatar la de Iheanacho y rebajar el sueldo anual de Marcao para dar de alta a Alfon y Suazo.

Una ficha muy asumible para este Sevilla

Se trata de una apuesta forzada por las circunstancias. El Sevilla tiene que rastrear el mercado en busca de futbolistas con cierta enjundia que no impliquen coste de traspaso. Y Azpilicueta cumple con ese perfil, al que suma su veteranía. De hecho sus condiciones económicas, pese a ser agente libre, son muy asequibles. Su coste no llega a los dos millones brutos por un año. De otra forma no habría habido entente.

En dos años en el Atlético ha jugado 54 partidos oficiales (1 gol y dos asistencias). La temporada pasada jugó 14 partidos de Liga, cuatro de Copa y dos de Champions. Tuvo una lesión muscular entre septiembre y noviembre que lo tuvo de baja seis jornadas de Liga y tres de Champions. Pero terminó jugando, aunque ya no participó en el Mundial de Clubes con el Atlético. En su primera campaña como colchonero rindió con más regularidad: 25 de Liga, 6 de Champions, dos de Copa y uno de Supercopa de España.

El aval de la polivalencia defensiva

Su polivalencia es uno de sus avales. A lo largo de su dilatadísima carrera entre Osasuna, Marsella, Chelsea y Atlético, ha jugado 290 partidos como lateral derecho, 158 encuentros como central y 136 como lateral izquierdo, además de otros 46 como extremo derecho y 6 como extremo izquierdo.

Y es otro aval su experiencia internacional. Ha sido 44 veces internacional, aunque no ha ganado ningún título con la absoluta española. Sí lo hizo con las selecciones sub 21 y sub 19, ganando sendos campeonatos de Europa. Con el Chelsea lo ganó todo y terminó dejando huella como capitán: la Champions 2021, dos Europa Leagues, dos Premier Leagues, una Cup y una Copa de la Liga además de la Supercopa de Europa en 2021.

En las últimas horas están llegando muchísimos ofrecimientos a las oficinas de Nervión. Los agentes saben que el Sevilla necesita reforzar varias posiciones y sigue siendo un club atractivo pese a su gravísima crisis económica. Azpilicueta encaja con las necesidades de Matías Almeyda de dotar de jerarquía y oficio a una zaga cogidísima con pinzas y muy joven en la que el defensor navarro podría desenvolverse en todas las posiciones.