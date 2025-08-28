Idumbo, al Mónaco: una vía inesperada de ingresos en forma de traspaso

El Mónaco, uno de los ex clubes para los que ha trabajado Antonio Cordón en su dilatada trayectoria, ha ofrecido una inesperada solución económica al poner su foco con fuerza en Stanis Idumbo. El extremo belga incluso viaja ya para cerrar su traspaso al club de Montecarlo. Tras el entrenamiento matinal se ha dirigido al aeropuerto para tomar un vuelo rumbo a Marsella. Un alivio para el muy urgido Sevilla.

El Sevilla ha acogido de buen grado la oferta del Mónaco por el internacional sub 21 belga. Idumbo llegó en enero de 2024 procedente del Ajax por 400.000 euros, en una clara apuesta de futuro de Víctor Orta, que logra así su primera gran venta de su paso por el Sevilla entre 2023 y 2024.

El bajo precio de su coste de traspaso hace un año y medio propicia que sea una operación redonda para un Sevilla muy urgido de buscar ingresos y de rebajar su masa salarial para poder realizar algún refuerzo además de Vlachodimos, el único fichaje que aún no está inscrito tras las altas en LaLiga de Alfon y Suazo producidas en la mañana de este jueves.

La noticia desvelada por Matteo Moretto ha sido confirmada por este diario. El jugador arribará esta tarde a la capital del Principado para pasar las pruebas médicas y firmar su nuevo contrato, una vez que hay acuerdo total entre Mónaco y Sevilla en las cantidades de un traspaso considerado en el club de Nervión como una buena venta.

Tanto es así que en Nervión han paralizado la salida de Rubén Vargas al Villarreal porque su primera tentativa estaba lejos de las exigencias por un futbolista que tiene mucha más vitola de titular que Idumbo.