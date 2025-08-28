Urgente rastreo de ingresos del Sevilla: de las ventas a las rebajas de fichas

Un club en almoneda. Bueno, un club no porque los propietarios de los grandes paquetes accionariales no están dispuestos a vender a la baja sus acciones. Habría que hablar de una plantilla en almoneda en la que cualquier futbolista puede ser traspasado, cedido o dado de baja en cualquier momento. La situación económica del Sevilla es de SOS, como se pudo comprobar con que después del traspaso de Badé por unos 30 millones apenas pudiera habilitar en LaLiga el lunes a Rubén Vargas, con varios más en la cola de las inscripciones.

El comité de dirección del club de Nervión está realizando un rastreo urgente de ingresos y en las próximas horas podría, o debería, haber alguna novedad en forma de traspaso, siendo el más próximo el de Rubén Vargas al Villarreal. O en forma de inscripción por la rebaja de algún salario de las denominadas fichas Champions, los contratos de elevados emolumentos firmados aún en la época de Monchi antes de que la crisis económica y la eliminación de las competiciones europeas se juntaran de la forma más abrupta. La situación es grave y extrema.

Los candidatos más claros para producir ingresos en forma de traspasos están señalados por su valor de mercado: a Lukébakio, que no termina de convencer a ningún club de mediana alcurnia, y a Juanlu, cuyo traspaso al Nápoles aún no se puede dar por cerrado, se ha unido ahora Rubén Vargas. Por el suizo se ha interesado el Villarreal, que busca un relevo de Yéremy Pino. Claro que el extremo suizo no dejará sustanciales ingresos, porque el club que dirige Fernando Roig, no va a regalarle el dinero a un Sevilla que invirtió en el jugador 2,5 millones en concepto de traspaso.

En cualquier caso, se tendrían que dar varias salidas para aliviar las muy depauperadas arcas del club de Nervión, toda vez que apenas puede implementar al límite salarial, el más bajo de los que impone LaLiga, un 20% de la plusvalía de cada traspaso. Eso sí, en ahorro de salario la cantidad aplicable al límite salarial asciende al 60%. Eso explica que tuviera tan escasísima repercusión la venta de Badé en las inscripciones, pues su contrato no era de los más altos.

Sí lo son los futbolistas con contratos más antiguos, los que tienen las llamadas fichas Champions, de la época de vacas gordas. Januzaj era uno de ellos y ya se ofreció a rebajar a la mitad el salario de su último año de contrato para intentar recuperar el protagonismo perdido en el Sevilla. Y ahora están intentando José María del Nido Carrasco y Antonio Cordón que sigan su ejemplo futbolistas como Marcao, Nianzou y Joan Jordán, que sigue recuperándose de la hernia discal de la que se operó a mediados de julio.

A los tres les quedan dos años de contrato, hasta 2027, y de momento el más abierto a tal posibilidad es Marcao. Una vez hecha la rebaja, el club tendrá que negociar con LaLiga que conste esa especie de quita en el límite salarial. El tiempo apremia muchísimo.