El laberinto de las inscripciones: de la rebaja de Januzaj a la prioridad de Rubén Vargas

El próximo lunes, frente al Getafe, Matías Almeyda podrá contar con más futbolistas que en San Mamés. El argentino irá recuperando a futbolistas que salen de lesión. Y además el club habrá avanzado en el laberinto de las inscripciones: se prevén inmimentes los traspasos de Juanlu y Badé. Otra cosa es que pueda haber ya algún fichaje sobre el césped, aunque también podría darse. Pero la LaLiga obliga a ir inscribiendo a los futbolistas con contratos más antiguos, en este caso Iheanacho y Rubén Vargas, que llegaron en enero.

Ambos pudieron jugar la temporada pasada con una inscripción provisional que perdió su vigencia cuando concluyó la pasada Liga. La última revisión del límite salarial del Sevilla los sacó de la plantilla inscrita. Y ahora son los primeros en la cola de inscripciones.

La rebaja de ficha de Januzaj y el límite salarial

El caso de Januzaj es distinto, ya constaba como inscrito desde su cesión a Las Palmas: su contrato es anterior a los límites salariales han están afectando al Sevilla en las dos últimas ligas. Pero no había sido dado de alta hasta que acordó bajarse muy sustancialmente su alta ficha para hacer hueco a otros. El club quiere que esa rebaja conste en el límite actual de LaLiga, que tiene predisposición a ello, aunque el reglamento no lo permite para evitar fraudes.

Mientras tanto, el comité de dirección trabaja lógicamente en las dos grandes operaciones que deben aliviar definitivamente la situación de urgencia: los traspasos de Badé al Bayer Leverkusen y de Juanlu al Nápoles. Desde Italia aseguraban ayer que el Nápoles estaba ya dispuesto a subir el porcentaje de una futura venta del carrilero sevillano hasta un 15%, sobre un fijo de traspaso de 17 millones de euros.

La clave de la cesión de Rafa Mir

Esas cuentas ya cuadran en el Sevilla, que ve casi imposible que el club presidido por Aurelio de Laurentiis llegue a los 20 millones que ofrecía el Wolverhampton. Máxime cuando Rafa Mir ya ha liberado una importante porción de su ficha, de más del 50%, con su cesión con una especie de opción de compra al Elche, club en el que el delantero espera asentarse: podría desvincularse del Sevilla en 2026 y seguir allí.

La realidad es la que es y en Nervión ya esperan que el nuevo paso del Nápoles tome forma de una vez y sin vuelta atrás. Después de una fase de silencio en las negociaciones, éstas se deben retomar para que concluya positivamente el pase de Juanlu al vigente campeón de la Serie A.

Paralelamente, está abierta la negociación de Sevilla y Bayer Leverkusen para el traspaso de Badé, con la incertidumbre si podría retrasarse la operación. Pero la intercesión de Ten Hag debe ser definitiva para que el central internacional francés se convenza de que en el subcampeón de la Bundesliga tendrá el protagonismo que quiere para buscar su sitio en el próximo Mundial. En definitiva, esta semana, aunque parezca el cuento de la lechera, debe ser clave. Contra el Getafe ya podrían estar inscritos al menos Iheanacho y un Rubén Vargas, que debe incorporarse ya a los entrenamientos tras dejar atrás su leve lesión.