Parte médico de Akor Adams: lesión muscular y baja contra el Girona

Matías Almeyda se ha encontrado con un grave problema ofensivo con la nueva baja muscular que ha habido en su escueta plantilla y dentro de la situación de desazón absoluta de este inicio liguero. Akor Adams sufre sufre una lesión en aductor largo del muslo izquierdo y será baja frente al Girona, según reza en el parte médico ofrecido a primera hora de la tarde de este miércoles.

Akor Adams no saltó al campo este miércoles con el grupo en la primera sesión de entrenamiento específica para preparar el encuentro del sábado en Montilivi a las 19:30. Tampoco ha estado Rubén Vargas, aunque en su caso no es por una dolencia grave.

El delantero nigeriano, única referencia como delantero centro que le ofrece confianza a Almeyda y titular en ese rol en los dos primeros partidos, ha tenido una nueva lesión muscular, que se une a las dos que padeció desde que el invierno pasado aterrizó en Nervión.

Se une Akor Adams a las bajas confirmadas de Lukébakio, con un edema en el sóleo, y a Sow, que ya se perdió el partido contra el Getafe al lesionarse muscularmente en el entrenamiento previo a ese encuentro, el domingo por la tarde. Sufre una lesión miotendinosa en el aductor. Ambos serán bajas también en Montilivi y son esperados para después del parón, si es que alguno de ellos no sale por medio de un traspaso... Según Canal Sur Radio el Villarreal ha puesto su foco en Rubén Vargas para relevar a Yeremi Pino y podría iniciarse una negociación.

De este modo, al problema de las inscripciones por hacer, con Alfon, Suazo y Odysseas Vlachodimos en lista de espera para ser dados de alta en LaLiga, se unen las bajas de futbolistas con vitola de titularísimos. Futbolistas fundamentales para conformar un ataque con un mínimo de garantías. La situación del Sevilla es de urgencia en todos los sentidos.