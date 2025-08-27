El Sevilla despide a José Ignacio Navarro, el afamado "psicólogo"

La afición del Sevilla Fútbol Club tiene claro que los problemas de su equipo vienen de arriba. El Consejo de Administración de la entidad hispalense es el foco de críticas de un club que ha caído en la desgracia después de haber sido referente no sólo en España, sino en Europa. Atrás quedó aquel conjunto que dominaba la UEFA Europa League, siete veces campeón de la misma competición en menos de 20 años, pues ahora la preocupación del sevillismo es no bajar a una Segunda División con la que lleva coqueteando prácticamente tres temporadas. Con la opción de que la directiva dimita siendo una utopía, este verano ha ocurrido un movimiento sorpresivo que parece haber agradado al respetable nervionense.

José Ignacio Navarro, acusado por la hinchada blanquirroja de ser seguidor del Real Betis Balompié, ha sido cesado de su cargo como director de estrategia y desarrollo corporativo de la entidad. Apodado como "el psicólogo" al ser el terapeuta personal del presidente, José María del Nido Carrasco, fue protagonista de uno de los momentos más tensos de la pasada campaña, cuando un grupo de aficionados sevillistas lo agredieron a su salida del Ramón Sánchez-Pizjuán tras la derrota del cuadro nervionense ante el Atlético de Madrid. Desde entonces, Navarro ha desaparecido de la vida pública y se ha rumoreado bastante acerca de su despido, algo que ha terminado por suceder al comienzo del curso 2025-2026.

La situación entre Navarro y la hinchada hispalense parecía insostenible pese a su nula presencia pública en actos que tuvieran que ver con la entidad hispalense, más aún cuando los Biris Norte decidieron acusarlo públicamente de ser uno de los causantes del despido de Monchi. El grupo ultra vinculado al Sevilla Fútbol Club emitió un comunicado en el que aseguraba que fue "uno de los principales responsables, si no el mayor, de hacerle la vida imposible a Monchi dentro del club hasta provocar su salida. Y aquí queremos detenemos para que todo el sevillismo sea plenamente consciente de lo que esto significa. Hablamos de Monchi, la persona más importante de la historia reciente del Sevilla, un estandarte de nuestra afición, alguien que lo ha dado todo, primero en el campo y luego en los despachos, por el bien del club. Y, sin embargo, fue pisoteado en su propia casa por un advenedizo del que poco o nada se sabe, un enchufado que solo está ahí por capricho de un niño rico que, sentado en un sillón que no le corresponde, juega a quitar y poner gente sin importar el rumbo de la entidad".

Ahora, con Navarro fuera de juego, se va uno de los enemigos públicos de la hinchada hispalense. Víctor Orta y Alberto Cordero ya dijeron adiós a la entidad nervionense este mismo verano, quedando los miembros del Consejo de Administración como única resistencia ante una afición que se encarga de recordarles cada partido que no los quieren al frente del club. Solamente queda esperar y ver cómo se desarrolla una temporada que puede ser fundamental tanto en el césped como en los despachos para el futuro del Sevilla Fútbol Club.