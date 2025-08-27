Horario y dónde ver el Girona FC - Sevilla FC: duelo en el barro

En la recta final del mercado de fichajes y con dos derrotas en su haber, el Sevilla Fútbol Club viajará este fin de semana a Montilivi para medirse a un Girona que tampoco ha sido capaz de puntuar en este inicio liguero. Los hispalenses, cuya plantilla se encuentra en un momento crítico debido a las múltiples bajas, esperan encontrar soluciones para inscribir a los jugadores que aún no se encuentran oficialmente disponibles para LaLiga. Los tropiezos ante Athletic Club y Getafe tienen al cuadro blanquirrojo en descenso, ganándose además la animadversión de su propia afición, cansada no sólo del mal momento deportivo, sino de un vaivén accionarial que ha llevado al club a la ruina que atraviesa a día de hoy.

Por su parte, el conjunto gerundés ha caído en picado desde su histórica clasificación a la Champions hace dos temporadas. Los de Míchel no levantan cabeza desde entonces, siendo esta temporada un fiel reflejo de su situación actual. Ambos equipos se verán las caras en un encuentro que se antoja vital para ganar sensaciones positivas de cara al futuro cercano, siendo al penúltima jornada antes del parón de selecciones que tendrá lugar en la primera semana de septiembre. Con muchas dudas en el aire, gironís y sevillistas tratarán de llevarse el gato al agua en un choque que podría ser clave de cara a la lucha por la permanencia.

Las fotos del Girona - Sevilla / David Borrat | Siu Wu | Efe | Europa Press

Horario del encuentro

El partido entre Sevilla Fútbol Club y Girona se disputará el próximo sábado 30 de agosto a partir de las 19:30 en el Estadio Municipal de Montilivi. La pasada campaña, los hispalenses sacaron una sorpresiva y valiosa victoria del feudo catalán, en un choque marcado por el fallo de Isaac Romero desde los once metros al inicio del mismo. Pese al gol del combinado gironí, los visitantes supieron reponerse gracias a los goles de Saúl Ñíguez y Dodi Lukebakio, este en el minuto 88 que sirvió para cerrar el marcador.

Dónde ver el partido

Además de en Montilivi, el encuentro podrá seguirse en la web de Diario de Sevilla, DAZN y LaLiga TV Bar. Pese al mal papel del cuadro nervionense el pasado fin de semana frente al Getafe, se espera un desplazamiento considerable de aficionados sevillistas en el que será el último encuentro de los suyos antes de que finalice el mes de agosto. La buena imagen mostrada en el Nuevo San Mamés inspira algo de confianza a una hinchada que realmente tiene ganas de creer en que su equipo no pasará tantas fatigas para lograr la salvación este curso.

En el que será el último partido antes de que cierre el mercado de fichajes, el Sevilla Fútbol Club está obligado a dar el 200% si no quiere llegar a la cuarta jornada con cero puntos en su casillero. La victoria se antoja apremiante para ambos equipos, jugando el Girona además con el factor campo a favor. Sin embargo, los hispalenses parecen estar desplegando mejor su juego lejos del Ramón Sánchez-Pizjuán, por lo que el sevillismo confía en que los suyos vuelvan de tierras catalanas con tres puntos en el bolsillo.