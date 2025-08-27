El Sevilla Fútbol Club se ha ejercitado por segunda vez tras la derrota en casa frente al Getafe. Los hispalenses afrontan un duelo trascendental este fin de semana ante el Girona con una plantilla mermada debido a las inscripciones y las lesiones. Akor Adams y Rubén Vargas se han ausentado en la sesión de este miércoles, sumándose así a las bajas de Lukebakio, Sow, Ramón Martínez, Januzaj, Jordán y Stanis Idumbo.