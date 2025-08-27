Que Álvaro Ferllo no cuenta para Matías Almeyda es un secreto a voces. El guardameta, que ha renovado este verano hasta 2027 con el Sevilla Fútbol Club, es uno de los descartes del técnico argentino. Sin intención de marcharse, por lo pronto, el jugador y la entidad hispalense parecen condenados a entenderse. A menos de una semana para que termine el mercado de fichajes, el club ha tomado medidas, apartando al portero del resto de sus compañeros.