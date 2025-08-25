Biris Norte dejó claro en sus redes sociales que no desplegarían el tifo preparado para el debut liguero del Sevilla en el Sánchez-Pizjuán debido a la fecha elegida por LaLiga para el partido. En su lugar, el grupo ultra vinculado al conjunto hispalense ha mostrado la frase "Partidos entre semana: otro invento para torturar al aficionado", junto a una imagen de quien parece ser Miércoles Addams con un balón lleno de clavos.