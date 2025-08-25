Biris Norte rompe su "descanso" con un nuevo tifo reivindicativo
El grupo ultra vinculado al Sevilla Fútbol Club avanzó en sus redes sociales que no mostrarían el tifo preparado para el debut liguero
El secretario técnico del AC Milan, presente en el Ramón Sánchez-Pizjuán con Dodi Lukebakio en el punto de mira
Biris Norte dejó claro en sus redes sociales que no desplegarían el tifo preparado para el debut liguero del Sevilla en el Sánchez-Pizjuán debido a la fecha elegida por LaLiga para el partido. En su lugar, el grupo ultra vinculado al conjunto hispalense ha mostrado la frase "Partidos entre semana: otro invento para torturar al aficionado", junto a una imagen de quien parece ser Miércoles Addams con un balón lleno de clavos.