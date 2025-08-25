Geoffrey Moncada era un nombre desconocido para la mayoría de los aficionados del Sevilla Fútbol Club hasta hace unos días. El secretario técnico del AC Milan ha estado presente en el Ramón Sánchez-Pizjuán para ver el encuentro entre los hispalenses y el Getafe mientras los rumores que acercan a Dodi Lukebakio al conjunto rossonero continúan aumentando. De momento, el belga ha sido titular en el choque que cierra la segunda jornada de LaLiga este lunes.