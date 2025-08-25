La venta de Loïc Badé al Bayer Leverkusen ha dejado huérfana a la afición del Sevilla Fútbol Club. El galo, que apuntaba a ser uno de los capitanes del cuadro hispalense esta temporada, ha vuelto al Ramón Sánchez-Pizjuán para despedirse de una afición que lo ha recibido entre vítores en las afueras del coliseo nervionense. Ahora le llega el turno a Antonio Cordón para reforzar como se debe al combinado nervionense de cara a un curso que se antoja complicado.