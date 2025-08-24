Juanlu buscará recuperar el liderato en dos registros ligueros mientras el Nápoles lo espera

El Sevilla Fútbol Club cerrará la segunda jornada de LaLiga EA Sports en casa ante el siempre complicado Getafe CF. Los de Matías Almeyda, que afronta su segundo encuentro en el Ramón Sánchez-Pizjuán como técnico del combinado hispalense tras vencer al Al-Qadsiah en el Trofeo Antonio Puerta a principios de agosto, tratarán de conseguir los primeros puntos del campeonato después de caer derrotador el pasado fin de semana en el Nuevo San Mamés. Pese a la derrota ante el Athletic Club, la imagen del cuadro sevillista no disgustó a una afición que sigue en vilo tanto por el mercado de fichajes como por la falta de inscripciones.

Siendo Loïc Badé la única venta, de momento, por parte de la entidad hispalense en un verano que se presuponía de cambios, los nombres de Dodi Lukebakio, José Ángel Carmona y Juanlu Sánchez resuenan con fuerza en esta ventana de traspasos. El atacante belga, salvavidas al que se agarró su equipo el pasado año en varias ocasiones, parece haber despertado el interés del AC Milan, algo similar a lo que ha ocurrido con José Ángel Carmona y el Nottingham Forest. Por su parte, Juanlu se ha convertido en el culebrón del verano en clave sevillista, ya que su venta al Nápoles parece seguir estancada si los partenopeos no cumplen con las pretensiones del cuadro blanquirrojo. Mientras esta salida se desatasca, el canterano tratará de recuperar el liderato en dos estadísticas ligueras este lunes frente al Getafe.

Juanlu celebra un gol la temporada pasada. / Europa Press

Todoterreno

La pasada jornada, Juanlu fue, junto a Nico Williams y Jorge de Frutos, el jugador que más acciones de gol (pases, regates y faltas provocadas previas a goles) generó. Casi todo el peligro del Sevilla Fútbol Club pasada por la banda derecha, dominada por el quinteño y un Lukebakio que dejó boquiabiertos a todos los aficionados con su golazo para acortar distancias en el marcador. El correoso Getafe será una prueba de fuego para el canterano hispalense si quiere volver a colocarse en la cúspide de esta estadística, posición que ha perdido al ser nervionenses y azulones los últimos equipos en verse las caras.

Sin embargo, el buen hacer del futbolista criado en la Carretera de Utrera no sólo se dio en ataque. Con 18 duelos defensivos ganados, Juanlu fue el mejor jugador en este aspecto de toda la primera jornada de LaLiga. Seguido por el getafense Bekhoucha con 16, el canterano sevillista deberá apretar los dientes si quiere volver a liderar ambas estadísticas mientras se va acercando el final del mercado de fichajes y no sabe si volverá a defender la elástica blanquirroja después del choque de este lunes.