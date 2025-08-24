En medio de la polémica, Carmona se reencuentra con Bordalás: "Me dio la confianza hasta lesionado"

La campaña de odio generada en redes sociales contra José Ángel Carmona es una nueva muestra de lo desquiciada que está la afición del Sevilla Fútbol Club con su equipo. El canterano recibió la semana pasada una oferta del Nottingham Forest cuyas condiciones satisfacían a la entidad hispalense, aunque ha decidido rechazarla debido a su deseo de triunfar en Nervión. Tras esto y los distintos errores cometidos a lo largo de la pretemporada, la parroquia blanquirroja parece haberla tomado con el del Viso del Alcor, que de momento se ha mostrado ajeno a toda polémica y gana enteros para jugar este lunes en el debut liguero de su equipo.

Los de Matías Almeyda, que en rueda de prensa dejó claro que contará con el lateral siempre que forme parte de la plantilla, reciben a un Getafe que sufre el mismo problema de sus homólogos: las inscripciones. El Ramón Sánchez-Pizjuán será testigo del duelo entre los dos equipos con menos jugadores inscritos de la Primera División, además de un nuevo reencuentro entre dos de los nombres propios del verano en clave sevillista, pues Carmona volverá a enfrentarse a un José Bordalás que fue su mentor durante el año que el visueño estuvo cedido en el conjunto azulón.

José Ángel Carmona se abraza a un compañero en Montecastillo este jueves. / Prensa Sfc

Alumno y maestro

En una entrevista concedida la pasada temporada tras derrotar al cuadro madrileño en el mes de septiembre, José Ángel Carmona se deshizo en halagos hacia el que había sido su entrenador. Para gran parte del sevillismo, el paso del lateral por el Getafe fue una especie de 'mili' para regresar curtido a la capital hispalense, algo que el propio futbolista reconoció en su vuelta al Sevilla Fútbol Club: "Me fui siendo un niño, no es que ahora sea un hombre, pero aprendí muchas cosas lejos de Sevilla. En Getafe, Bordalás te enseña mil cosas que me llevaré hasta el final de mi carrera".

A nadie se le escapa que el técnico alicantino es un fiel defensor de su estilo de juego, algo que el canterano blanquirrojo reconoce y admira a partes iguales: "Se centra mucho en el tema defensivo, he aprendido mucho con él, he aprendido cosas que hace un año no sabía ni que existían". La situación actual de ambos equipos, con un vestuario mermado debido a las inscripciones, no es nueva para los azulones, y Carmona recordaba cuando le tocó vivirlo en el combinado madrileño: "En Getafe nos quedamos con una plantilla corta, aprendí que tenía que morir por el del lado. Bordalás me dio confianza hasta lesionado. Miras mucho por el futuro, te quedas cosas que te llevas en la mochila hasta el final".

José Bordalás y Xavi García Pimienta se saludan afablemente antes del partido. / AFP7 / Europa Press

A punto estuvieron de unirse los caminos de Bordalás y Carmona, pero la direccion deportiva del Sevilla Fútbol Club decidió apostar por un Matías Almeyda que tratará de conseguir su primera victoria oficial al frente del cuadro nervionense este lunes contra el Getafe. Después del varapalo que supuso perder en Bilbao, la hinchada blanquirroja mira de reojo el calendario mientras los días pasan y el mercado parece haberse estancado a un Antonio Cordón que tiene por delante una semana para completar una plantilla a la que le siguen faltando piezas clave.