Horario y dónde ver el Sevilla FC - Getafe CF: primera prueba en casa

En un verano complicado por todo lo que rodea a los suyos, la afición del Sevilla Fútbol Club recibe a los suyos en el primer partido oficial de la temporada. Sin inscripciones debido a la mala situación económica de la entidad, motivada por una gestión cuyo único logro en estas últimas temporadas ha sido enemistarse con su propia grada, a Matías Almeyda se le plantea un dilema de cara al once que alineará en la segunda jornada liguera ante el Getafe. La situación es de una tensa calma después de la derrota el pasado fin de semana en el Nuevo San Mamés frente al Athletic Club. Si bien el tropiezo era lógico, la buena actitud del equipo en el País Vasco pareció calmar las aguas en Nervión.

Para más inri, visita el Ramón Sánchez-Pizjuán un José Bordalás que fue uno de los candidatos sondeados por la directiva para sustituir a Joaquín Caparrós a final de la pasada campaña. El alicantino es uno de los nombres que revolotean alrededor del feudo hispalense cada vez que hay un cambio de banquillo en la entidad blanquirroja. El sevillismo no parece ponerse de acuerdo sobre si sería el adecuado para tomar las riendas del vestuario, aunque tanto el Consejo de Administración como la dirección deportiva nervionense dieron carpetazo a ese asunto con la contratación de un Almeyda que, de momento, parece ser del agrado de la parroquia sevillista.

Matías Almeyda en su estreno en San Mamés ante el Athletic Club / LaLiga

Horario del partido

El choque entre Sevilla Fútbol Club y Getafe Club de Fútbol se disputará el próximo lunes 25 de agosto a partir de las 21:30. Los azulones únicamente han ganado en dos de sus últimas visitas al coliseo nervionense, empatando una y cayendo en siete ocasiones. El año pasado, un gol inapelable de Jesús Navas, el último con la elástica blanquirroja, sirvió a los hispalenses para quedarse con los tres puntos. Aquel encuentro estuvo marcado, además de por el tanto del palaciego, por la sorpresiva renovación de Xavi García Pimienta antes del mismo, ya que aún no había ganado ni un encuentro al frente del cuadro hispalense.

Dónde ver el encuentro

Además de en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y la página web de Diario de Sevilla, el duelo podrá seguirse en España a través de DAZN, siendo esta la única forma de verlo a nivel nacional. Se verán las caras en el feudo hispalense dos de los equipos con menos jugadores inscritos de LaLiga, siendo más que meritoria la victoria del conjunto madrileño en la primera jornada ante el Celta de Vigo en Balaídos. Con lo que tenía, José Bordalás fue capaz de sacar un 0-2 del estadio gallego en lo que supuso una inyección de moral para los suyos.

Lokonga ante Uche en el último Getafe-Sevilla. / Kiko Huesca (Efe)

Pese a ser la segunda jornada y quedar todavía 36 encuentros para que finalice el campeonato, cualquier paso en falso puede ser mortal para un equipo que no quiere sufrir este curso tanto como lo hiciera en el pasado. Este nuevo Sevilla Fútbol Club sueña con dejar atrás la zona peligrosa de la tabla y volver a mirar hacia arriba. Sin embargo, Matías Almeyda deberá hacer encaje de bolillos para dar con la tecla y conseguir hacer de Nervión el fortín que fue antaño y tantas alegrías dio al sevillismo.