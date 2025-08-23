Alineación probable del Sevilla para recibir al Getafe: el conejo y la chistera

Se acerca la segunda jornada liguera para un Sevilla Fútbol Club que quiere darle la primera alegría del curso a su afición. Después de dos años complicados donde el temor al descenso ha sido una realidad, los hispalenses tratarán de sumar los tres primeros puntos de la temporada en un Ramón Sánchez-Pizjuán que recibirá al siempre complicado Getafe de José Bordalás. Su homólogo Matías Almeyda no podrá contar con los lesionados Joan Jordán, Ramón Martínez, Adnan Januzaj y Stanis Idumbo Muzambo; además de con el recién reincorporado a los entrenamientos Tanguy Nianzou al que aún le queda para regresar al terreno de juego.

Nianzou se anticipa a Jofre en la banda izquierda sevillista. / Europa Press

Aguantar el tirón

La defensa del cuadro nervionense queda muy tocada tras la marcha de Loïc Badé. La venta del zaguero servirá, en teoría, para inscribir a Rubén Vargas, por lo que aún no se esperan movimientos en la zaga. Lo único seguro es la presencia de Orjan Nyland bajo palos, ya que Álvaro Ferllo no cuenta para Almeyda y Odysseas Vlachodimos aún no forma parte del plantel blanquirrojo a ojos de LaLiga. Por lo demás, no se esperan muchos más cambios en la defensa con respecto al debut liguero de los hispalenses en el Nuevo San Mamés frente al Athletic de Bilbao.

Juanlu Sánchez, Kike Salas, Andrés Castrín y José Ángel Carmona apuntan a la titularidad este lunes frente al Getafe, formando una defensa canterana cuyo futuro es, cuanto menos, incierto. El de Montequinto aún sigue esperando a que el Nápoles suba la puja para ver si finalmente se hace con sus servicios en lo que está siendo el culebrón del verano en clave sevillista. Por su parte, el del Viso del Alcor recibió esta misma semana una oferta del Nottingham Forest que parece haber rechazado para permanecer en el Sevilla Fútbol Club. Pese a las incesantes críticas recibidas a lo largo de esta pretemporada, Carmona parece decidido a permanecer en la entidad hispalense para demostrar su valía y triunfar en el equipo de sus amores.

José Ángel Carmona se protege del brillo solar durante un entrenamiento. / Juan Carlos Muñoz

Con lo que hay

El centro del campo conformado por Lucien Agoumé y Djibril Sow es de lo poco que parece seguro en este Sevilla. Matías Almeyda ha depositado su confianza en ambos futbolistas de cara a un curso en el que deben dar la cara ante la falta de efectivos en la sala de máquinas del conjunto hispalense. Las dudas residen en la zona de tres cuartos tras las lesiones de Januzaj e Idumbo, este último titualr indiscutible a lo largo del verano para su entrenador. Con la inscripción de Rubén Vargas aún por ocurrir, aunque se supone que será el próximo movimiento de los hispalenses, el suizo gana enteros para ser uno de los titulares en la zona de tres cuartos.

Dodi Lukebakio y Chidera Ejuke apuntan también al once inicial de Almeyda en el Ramón Sánchez-Pizjuán, flanqueando a un Akor Adams que no parece terminar de explotar más allá de su doblete frente al Schalke 04 en pretemporada. El nigeriano, delantero titular para Almeyda desde que se hizo cargo del combinado blanquirrojo, tratará de ganarse a la afición a base de goles en un año donde la intención de todas las partes que conforman la entidad hispalense parece clara: asegurar la permanencia con soltura y pelear por estar entre los diez primeros.

Akor Adams intenta irse de su par en una de sus escasísimas incursiones. / Sevilla FC

Alineación probable

Nyland; Juanlu, Kike, Castrín, Carmona; Agoumé, Sow; Lukebakio, Vargas, Ejuke; Akor.