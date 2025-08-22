Buenas noticias para un Matías Almeyda que sigue esperando movimientos en su tablero de ajedrez. Tanguy Nianzou, lesionado en la primera semana de la pretemporada, se ha reincorporado junto al resto del grupo del Sevilla Fútbol Club y entrará paulatinamente en los planes del técnico bonaerense. Tras la marcha de Loïc Badé al Bayer Leverkusen, la reincorporación de su compatriota se antoja vital para una defensa sustentada por canteranos.