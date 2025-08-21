José Ángel Carmona, muy reacio de momento a marcharse al Nottingham Forest

El atareado Antonio Cordón ha mirado al cielo con alivio al confirmarse en la tarde de este jueves la oficialidad de la venta de Löic Badé, pero también se ha topado con una traba en otra de las gestiones paralelas que mantiene abiertas para conseguir cash en traspasos: José Ángel Carmona es muy reacio a marcharse al Nottingham Forest cuando los ingleses y el Sevilla han acordado un traspaso de 9 millones de euros más dos en variables. Quiere permanecer en el Sevilla y triunfar en el club de su corazón. El club de Nervión trata de hacerlo recapacitar, pero ahora mismo, el internacional sub 21 está lejos de pasar por el aro. ¿Está descartado? "Cien por cien no, pero está complicado", reconocen fuentes cercanas al visueño.

Esas reticencias del polivalente zaguero suponen un freno en la estrategia del director de fútbol profesional del Sevilla, Antonio Cordón, de liberar masa salarial, obtener dinero (en el caso de Carmona todo son plusvalías), y con ello inscribir a los jugadores pendientes (los ingresos por Badé apenas permitirán que Rubén Vargas sea dado de alta y juegue el lunes contra el Getafe) y también cerrar esos cinco o seis fichajes que Matías Almeyda espera. El tiempo corre en su contra y mucho: el lunes 1 de septiembre se cierra la ventanilla.

Cordón también mantiene el diálogo con los representantes del Samsunspor turco, que ya ha llegado a un acuerdo con el delantero nigeriano Kelechi Iheanacho (más de 3 millones brutos percibe en el Sevilla, lo que sería una considerable liberación de masa salarial). El director de fútbol profesional sevillista pretende sacar unos 3 millones de euros por el traspaso. Y desde los Países Bajos, algunos medios aseguran que el Ajax está dispuesto a recuperar a Nemanja Gudelj, quien se fue en 2017 del club por un extraño desencuentro con el entrenador entonces, Peter Bosz. Se habla de unos 2,5 millones por el traspaso, aunque más aún sería lo que el Sevilla se ahorraría por el sueldo del serbio, que está por encima de los 4 millones brutos anuales.

Por otra parte, la operación de salida de Juanlu Sánchez al Nápoles está ultimada, pero no firmada aún. El campeón de la Serie A abonará un fijo de 18 millones de euros más unos dos millones en variables. Está "al 99%", aseguró la RAI, pero los italianos han pedido unos días para centrar sus esfuerzos en adquirir ese delantero que es una "prioridad" según su presidente, Aurelio di Laurentiis, de ahí que Juanlu siga entrenándose en la ciudad deportiva sevillista. Por ello la venta de José Ángel Carmona se antoja más oportuna aún para que el Sevilla pueda inscribir lo antes posible al chileno Gabriel Suazo, Alfon y Vlachodimos. Con los 27 millones más 4 en variables por la marcha de Badé al Bayer Leverkusen, la única inscripción segura es la del suizo Rubén Vargas, que podrá jugar este lunes 25 ante el Getafe por fin.

Después del partido ante el el equipo de Pepe Bordalás en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el Sevilla viajará para jugar el sábado 30 de este agosto ante el Girona en Montilivi, antes del parón por las selecciones ya habitual en el inicio de septiembre. Urgen las inscripciones. Y urgen los fichajes: un lateral derecho, dos centrales, un centrocampista y un delantero, al menos. Demasiados cabos por atar con apenas diez días por delante.