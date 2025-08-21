Oficial: Loïc Badé firma con el Bayer Leverkusen hasta el 2030

Ya es oficial. Loïc Badé pone fin a su etapa en el Sevilla. El central francés, que el martes se despidió de sus compañeros y viajó a Alemania el miércoles, ha firmado su nuevo contrato con el Bayer Leverkusen, club con el que se vincula hasta 2030. Ambos clubes han cerrado un acuerdo para el traspaso del defensa francés de 27 millones de euros más cuatro de variables. El conjunto sevillista se guarda un 10% de futura venta.

Con ello, el central pone punto final a una etapa muy destacada en Nervión desde su llegada en el mercado invernal de la temporada 2022/23, curso en el que levantó la UEFA Europa League en Budapest y se consolidó como un jugador clave en la zaga del Sevilla.

Durante su estancia en el club sevillista, Badé disputó 93 encuentros oficiales repartidos entre LaLiga (79), UEFA Champions League (2), UEFA Europa League (6), Supercopa de Europa (1) y Copa del Rey (5), firmando además tres goles. Entre ellos sobresale el tanto que abrió la remontada en los cuartos de final de la Europa League ante el Manchester United en el Ramón Sánchez-Pizjuán en aquella campaña 22/23. En paralelo a su etapa como sevillista, el zaguero logró debutar con la selección absoluta de Francia en la Liga de Naciones 2025, conquistó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 y participó en el Europeo sub 21 de 2023.

El club en la nota oficial ha querido agradecer públicamente el compromiso y la profesionalidad de Loïc Badé durante estas temporadas y le desea el mayor de los éxitos en su nueva aventura en el fútbol alemán. Además han publicado un vídeo en sus redes sociales repasando la etapa del jugador galo en el Sevilla.

Llevará el '5' en el Bayer Leverkusen

En su etapa en el Bayer Leverkusen el central francés llevará el número '5' y se pondrá a las órdenes de Erik Ten Hag. Incluso para los medios del club alemán ya ha pronunciado sus primeras palabras: "La Bundesliga y el fútbol alemán me atraen mucho. En los últimos años, el Bayer Leverkusen ha ganado gran reconocimiento internacional", señala central de 1,91 metros. "He visto muchos partidos por televisión, sobre todo los internacionales. El estadio y los fans de Leverkusen me parecieron espectaculares. Será muy divertido luchar por títulos con el Bayer 04 en este entorno", cerró Loïc Badé.