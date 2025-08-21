Juanlu siguió entrenando en espera de que Sevilla y Nápoles firmen un acuerdo ultimado “al 99%”

En el entrenamiento matinal de este jueves en la ciudad deportiva sevillista, muchas miradas apuntaron a dos novedades, Dodi Lukébakio y Castrín, jugadores ausentes en la sesión del día anterior a causa del reparto de las cargas de trabajo. Ambos estarán disponibles para Matías Almeyda en la visita del Getafe del próximo lunes.

Y también fue protagonista en la sesión de trabajo Juanlu Sánchez, que sigue bajo la disciplina sevillista mientras no se plasme un acuerdo, entre el club de Nervión y el Nápoles, que este miércoles quedó cerrado “en un 99%”, afirma la RAI italiana a través de fuentes de toda solvencia en la negociación, coincidiendo con las fuentes del club sevillista consultadas por este diario.

El club partenopeo abonará 18 millones de fijo en el traspaso del internacional sub 21 y campeón olímpico y sólo queda limar una pequeña diferencia en los pluses (los italianos plantean un máximo de dos millones en esas variables y sin porcentaje de un futuro traspaso) que no van a impedir que el traspaso se consume. “Se va a hacer seguro, el club está tranquilo desde este miércoles porque el acuerdo es un hecho”, afirman en Italia.

Juanlu tenía claro que sólo concebía una salida, al vigente campeón del Scudetto y equipo de Champions, y verá complacido su deseo. Si este jueves salió a trabajar con el gesto relajado y confiado en espera de la luz verde definitiva, es porque sabe que es cuestión de tiempo firmar su contrato por cinco años: “El Nápoles ha pedido a los andaluces que esperen unos días antes de firmar el contrato”, añadió la RAI. El presidente napolitano, el conocido productor cinematográfico Aurelio de Laurentiis, está muy centrado en la contratación de un delantero, “una prioridad”, destaca el prestigioso medio transalpino.

Más de dos meses han estado negociando Sevilla y Nápoles por la contratación de Juanlu Sánchez hasta esta decisiva semana en la que el director deportivo de los napolitanos, Giovanni Manna, se ha acercado a las pretensiones de Cordón. El jugador de 22 años ha sido un férreo deseo del entrenador Antonio Conte, circunstancia que ha sido fundamental para que el director de fútbol profesional del Sevilla, se haya hecho fuerte en el diálogo hasta ver prácticamente complacidas sus expectativas. En el estadio Diego Armando Maradona, Juanlu coincidirá el canterano sevillista con otro jugador de banda español recién contratado, Miguel Gutiérrez.

Los medios italianos ven a Juanlu como un buen refuerzo para que entre en las rotaciones con el veterano capitán Giovanni di Lorenzo en una temporada que volverá a ser muy exigente, con un cargado calendario.

El Sevilla actual está a punto de ingresar unos 50 millones de euros por los traspasos de Badé (cerrado) y Juanlu (ultimado), y sin embargo, esa mayúscula inyección de dinero apenas le va a servir para inscribir a los jugadores que tiene pendientes: Rubén Vargas, Suazo, Alfon y Vlachodimos.