Almeyda recupera efectivos para un once plagado de dudas

Matías Almeyda ha respirado algo más aliviado en la sesión de entrenamiento de este jueves. El técnico argentino recupera después de un día de ausencia a Andrés Castrín que, pese a llevar un año en la disciplina hispalense, ahora mismo se antoja vital para los planes del Sevilla Fútbol Club tras la marcha de Loïc Badé y las lesiones de Tanguy Nianzou y Ramón Martínez. El joven zaguero es una de las tres opciones, cuatro si se cuenta con Nemanja Gudelj, que el entrenador bonaerense maneja para un centro de la defensa fuertemente perjudicado en este comienzo liguero.

A estas ausencias hay que sumar las de Joan Jordán, que sigue recuperándose de su hernia discal, y los belgas Adnan Januzaj y Stanis Idumbo Muzambo. Ambos futbolistas cayeron lesionados tras el debut del cuadro nervionense en el Nuevo San Mamés el pasado fin de semana y se espera que regresen para principios de septiembre, algo que pone a cuadros la zona de tres cuartos de cara a los choques ante Getafe y Girona. A esto hay que sumar la no inscripción de Rubén Vargas, que se reincorporó este pasado miércoles a los entrenamientos, problema con el que convive la entidad hispalense y que parece se solucionará con el traspaso de Badé al Bayer Leverkusen. De esta forma, solamente quedarían por formar parte de la plantilla blanquirroja de forma oficial en LaLiga los recién llegados Alfon González, Gabriel Suazo y Odysseas Vlachodimos.

Vargas, la gran novedad en el entrenamiento sevillista, junto a Pedrosa y Ejuke. / Juan Carlos Vázquez

El resto de la sesión ha transcurrido con la normalidad habitual, en un grupo de nuevo lleno de canteranos. La falta de efectivos está haciendo que Matías Almeyda tenga que mirar a los escalafones inferiores del Sevilla Fútbol Club tanto para los entrenamientos como para los partidos. Véase el caso de Oso que, hasta su lesión, ganó protagonismo por delante de un Adrià Pedrosa que este jueves se ha llevado una ronda de collejas por parte de sus compañeros. El lateral catalán es otro de los que podrían salir de la entidad hispalense este mismo verano, al no contar para el flamante técnico sevillista.

José Ángel Carmona se ha sumado recientemente a la lista de posibles ventas que Antonio Cordón estaría tratando de realizar en este final de mercado. A menos de diez días para que llegue septiembre, y con ello el fin de esta ventana de traspasos, el Nottingha Forest habría puesto el punto de mira en el visueño, aunque las últimas informaciones apuntan a una negativa del futbolista. Tras ser uno de los más destacados el pasado curso en Nervión, el canterano sevillista tiene claro que quiere triunfar en su casa pese a las críticas que ha recibido esta pretemporada por sus actuaciones.