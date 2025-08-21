La ronda de collejas a Pedrosa en el entrenamiento del Sevilla
El lateral catalán, uno de los candidatos a abandonar Nervión este verano, ha sido protagonista en la sesión de entrenamiento de este jueves
Adrià Pedrosa es uno de los nombres propios del verano en el Sevilla Fútbol Club. El lateral catalán, que apenas cuenta para Matías Almeyda, parece más fuera que dentro de la entidad hispalense. En el entrenamiento de este jueves, tras perder en dos ocasiones en un juego que consistía en agruparse, el ex del Espanyol ha recibido un pasillito de collejas por parte de sus compañeros antes de continuar con la sesión.