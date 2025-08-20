El Nottingham Forest, otro impulso más para Cordón si ficha a José Ángel Carmona

Se anima la actividad en el despacho de Antonio Cordón en plena cuenta atrás de apenas once días para el cierre del mercado estival. Mientras es cuestión de horas que se haga oficial el traspaso de Loïc Badé al Bayer Leverkusen, desde Inglaterra se abre otra vía para la salida de otro defensa sevillista: el Nottingham Forest de la Premier League ha contactado con el club de Nervión con el propósito de llevarse a José Ángel Carmona, una operación con evidentes ventajas en caso de fructificar. Lo adelanta el conocido periodista italiano Fabrizio Romano en su cuenta de la red X, aunque no especifica si las negociaciones apuntan a un traspaso o a una cesión con opción de compra.

De hecho, fuentes muy cercanas al jugador han confirmado a Diario de Sevilla que el Nottingham aún no se ha dirigido a José Ángel Carmona, "lo que no quiere decir que no haya contactado con el Sevilla". El zaguero de 23 años, internacional sub 21 con España, goza de cierto cartel en el panorama internacional. Renovó su contrato hasta el 30 de junio de 2028 "al priorizar el Sevilla ante otras ofertas que le llegaron". Su condición de sevillista de cuna tuvo mucho que ver, aunque las fuentes consultadas están abiertas a estudiar "esa posible oferta del Nottingham".

José Ángel no había mostrado un rendimiento regular en los partidos amistosos de este verano bajo las órdenes del nuevo entrenador, Matías Almeyda, aunque en San Mamés, en la primera jornada de Liga, el lateral derecho cumplió en su cometido en la banda contraria. Antonio Cordón, lógicamente, está muy receptivo ante la posibilidad de traspasar a un jugador que, además de no ser una pieza bádica en el esquema de Almeyda, dejaría una apreciable plusvalía por su condición de canterano.

Con el Sevilla, Carmona ha jugado ya 86 partidos de Liga, cinco de Champions, tres de Copa del Rey y uno de Europa League. Ha marcado cuatro goles.