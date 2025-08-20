Loïc Badé se despidió este pasado martes de sus compañeros antes de que comenzase el entrenamiento del Sevilla. 24 horas después, el francés ha puesto rumbo a Alemania para firmar por el Bayer Leverkusen, atendiendo a la prensa en el aeropuerto antes de su salida. Además de reconocer que es duro despedirse "de mis compañeros y mi ciudad", el central ha sido claro sobre un posible regreso a Nervión, asegurando que espera volver en algún momento.