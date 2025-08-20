Loïc Badé manda un mensaje a la afición del Sevilla: "Espero volver"
El zaguero galo ya vuela a Alemania para firmar por el Bayer Leverkusen
Loïc Badé se despidió este pasado martes de sus compañeros antes de que comenzase el entrenamiento del Sevilla. 24 horas después, el francés ha puesto rumbo a Alemania para firmar por el Bayer Leverkusen, atendiendo a la prensa en el aeropuerto antes de su salida. Además de reconocer que es duro despedirse "de mis compañeros y mi ciudad", el central ha sido claro sobre un posible regreso a Nervión, asegurando que espera volver en algún momento.