La curiosa imagen de Lukebakio en el entrenamiento del Sevilla
El futbolista belga se entrenó al margen de sus compañeros el pasado martes
Tras ausentarse de la sesión vespertina del pasado martes, Dodi Lukebakio se ha dejado ver junto al resto de jugadores del Sevilla Fútbol Club en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Pese a ejercitarse con el grupo durante el calentamiento, el belga ha continuado el entrenamiento al margen, dejando una estampa curiosa al estar sobre el césped con botines en vez de con botas de fútbol.