El Rayo Vallecano cierra la cesión de Nobel Mendy con opción de compra

La curiosa imagen de Lukebakio en el entrenamiento del Sevilla

El futbolista belga se entrenó al margen de sus compañeros el pasado martes

Juanlu y Agoumé, las claves de este Sevilla

Almeyda, flanqueado por Castrín, Juanlu, Lukébakio y Carmona; los cuatro podrían ser titulares. / Juan Carlos Muñoz

Tras ausentarse de la sesión vespertina del pasado martes, Dodi Lukebakio se ha dejado ver junto al resto de jugadores del Sevilla Fútbol Club en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Pese a ejercitarse con el grupo durante el calentamiento, el belga ha continuado el entrenamiento al margen, dejando una estampa curiosa al estar sobre el césped con botines en vez de con botas de fútbol.

