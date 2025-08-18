Badé, Juanlu y Agoumé, las claves de este Sevilla

LaLiga ya ha comenzado y, por desgracia para el Sevilla Fútbol Club, la vida parece seguir igual. Es cierto que la actitud vista sobre el césped del Nuevo San Mamés dista bastante de lo visto la pasada campaña, pero esto no sirvió para cambiar un resultado que terminó siendo favorable para el Athletic de Bilbao. Con un equipo cogido con pinzas, especialmente en defensa, Matías Almeyda consiguió ilusionar a los suyos durante una segunda parte en la que el marcador pudo caer para cualquier lado. Sin embargo, aún queda mucha temporada por delante, y la plantilla con la que podrá contar el técnico argentino está muy supeditada a lo que ocurra de aquí a final de mes.

Antonio Cordón consiguió este pasado domingo, justo tras la primera jornada liguera, dar salida a uno de los descarte de su entrenador. Rafa Mir ha abandonado la capital andaluza rumbo a Elche, donde jugará cedido con una opción de compra. Este se convierte en el cuarto movimiento del Sevilla en lo que va de verano tras las incorporaciones de Alfon González, Gabriel Suazo y Odysseas Vlachodimos; los dos primeros gratis y el tercero cedido por el Newcastle. Al director deportivo del combinado nervionense le quedan por delante dos semanas para mover las piezas necesarias para que todo salga, al menos, de la forma más parecida a lo que quiere Almeyda.

Juanlu y Robert Navarro, autor del 3-2, en una acción del partido. / Miguel Toña / Efe

Todo o nada

Tres nombres propios del Sevilla Fútbol Club en este mercado de fichajes son tanto posibles salidas como titulares a día de hoy. Juanlu Sánchez, Loïc Badé y Lucien Agoumé se antojan vitales tanto si se quedan como si se marchan de la entidad nervionense. El canterano hispalense lo tiene todo acordado con el Nápoles desde hace semanas, aunque sigue sin haber consenso entre clubes. Antonio Conte tiene claro que quiere al futbolista hispalense, pero la dirección deportiva partenopea no parece dispuesta a pagar los 20 millones que piden por él desde la capital andaluza. El culebrón del verano en clave sevillista suma nuevos capítulos mientras la cuerda se tensa y el de Montequinto parece titular indiscutible para Almeyda.

A nadie se le escapa que Badé es el mejor central a día de hoy en Nervión. El galo, que se ha ganado un hueco en la selección absoluta de Francia gracias a su buen hacer en un equipo que no pasa por su mejor momento, lleva dos temporadas en el punto de mira de varios equipos europeos. Todo parece indicar que el Bayer Leverkusen será quien se lleve el gato al agua y, pese a que la venta del galo es un bálsamo para las arcas del cuadro blanquirrojo, en el Sevilla saben de sobra que perderían a un jugador diferencial si se termina marchando.

Loïc Badé celeba uno de los goles del Sevilla durante esta temporada / Europa Press

El último en sumarse a esta lista ha sido Agoumé, por el que el Sevilla Fútbol Club ha pagado cuatro millones de euros este verano. Su buen papel el pasado curso ha hecho que la dirección deportiva hispalense diese el paso de abonar la cantidad restante, haciéndose con el 90% de los derechos del futbolista. La Premier League sigue muy de cerca al centrocampista, y en Nervión saben que tanto su venta como su permanencia serían beneficiosas: la primera en el aspecto económico y la segunda en lo futbolístico. De momento no hay ofertas firmes encima de la mesa, por lo que se augura un final de mercado movido donde el grueso de futbolistas tienen colgado en su espalda el cartel de 'se vende'.