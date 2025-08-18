Castrín aumenta un importante registro en el Sevilla FC

Pese a la derrota, se pueden rescatar algunos puntos a favor del debut liguero del Sevilla Fútbol Club en esta temporada 2025/2026. En el siempre complicado Nuevo San Mamés, los de Matías Almeyda dieron la cara frente a un rival que, por plantilla y calidad, podría haberse llevado el partido sin complicaciones. Sin embargo, el buen hacer del combinado hispalense hizo que su afición tuviese un mínimo de esperanza tras empatar el 2-0 de ventaja con el que el Athletic Club se había ido al descanso. Un gol de Robert Navarro cuando el choque encaraba ya su recta final dejó por los suelos los ánimos de un equipo cogido con pinzas con una defensa joven e inédita.

Andrés Castrín ha sido una de las figuras de la pretemporada en clave sevillista. Las lesiones de Tanguy Nianzou, Marcao y Badé han convertido al de Riotorto en un habitual durante el verano. El central, que hace apenas un año llegaba para reforzar al Sevilla Atlético, ha conseguido debutar en Primera División de la mano de un Almeyda al que parece haber conquistado. En su segundo partido con mayores del Sevilla, pues ya disputó un choque de Copa del Rey el pasado curso, el zaguero ha conseguido demostrar su valía mientras algunos jugadores como Nemanja Gudelj o José Ángel Carmona siguen granjeando enemigos entre la parroquia nervionense.

Las mejores fotos del Athletic - Sevilla / AFP7 | Europa Press

Desde abajo

Con el lucense, ya son ocho los jugadores con ficha del filial que han tenido minutos en Primera División en menos de un año. Castrín se convierte en el primero de esta temporada, aunque el pasado curso fueron siete los futbolistas que debutaron en la máxima categoría del fútbol español de la mano de Xavi García Pimienta. Stanis Idumbo fue el primero en hacerlo, en la derrota del Sevilla Fútbol Club por 0-2 ante el Girona. Al belga, que se ha terminado asentando en el primer equipo, lo siguió un Mateo Mejía que, precisamente, tuvo su momento frente al Athletic Club en el Nuevo San Mamés, en un duelo que se saldó con empate a uno.

El malagueño Isra Domínguez, que llegó hace un par de temporadas procedente de Torremolinos, se sumó a esta lista el 3 de noviembre, contando con algo más de 25 minutos en la derrota de los hispalenses contra la Real Sociedad. Distinta fue la suerte para Álvaro García Pascual y Darío Benavides, que vivieron en primera persona el último encuentro de Jesús Navas en el Ramón Sánchez-Pizjuán. La victoria sobre el Celta de Vigo, gracias a un gol del canterano Manu Bueno, fue de las pocas alegrías para un equipo que todavía le daría la oportunidad a dos jugadores más el pasado curso. Leandro Antonetti, cuyo futuro está en el aire, debutó frente al Espanyol en un encuentro que se saldó con empate a uno, mientras que Ramón Martínez puso la guinda con su primer partido en el Sevilla al 0-4 que los nervionenses le endosaron al Valladolid.

Ramón Martínez, una de las novedades en el once del Sevilla. / Mariscal / EFE

La crisis económica que se vive en Nervión ha sido clave para propiciar esta situación. Como a principios de siglo, la cantera del Sevilla Fútbol Club vuelve a ser fundamental para tratar de sacar las castañas del fuego a un equipo en el que la falta de dinero ha provocado tomar medidas drásticas. Un caso que salta a la vista es la negociación con Adnan Januzaj para que se rebaje su sueldo y tenga minutos de la mano de un Matías Almeyda que, pese a asegurar que sabe dónde se ha metido, tiene que demostrar el por qué de la confianza que la directiva puso en él.