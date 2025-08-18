La mala racha que amplía el Sevilla y parece inevitable frenar

Sólo los más optimistas pensaban que el Sevilla Fútbol Club podría sacar algo este pasado domingo en el Nuevo San Mamés. Pese a las bajas del Athletic Club, el cuadro hispalense contaba con muy pocos futbolistas para afrontar un duelo que suponía el primer encuentro oficial de Matías Almeyda al frente del combinado blanquirrojo. Con las sorpresas de Akor Adams y Adnan Janjuzaj, este último contó incluso con minutos en el feudo vasco, el técnico argentino trató de conseguir una victoria que no estuvo tan lejos pese al buen hacer del combinado bilbaíno.

Un penalti dudoso cometido por Juanlu Sánchez supuso el primer tanto del conjunto local, que terminaría el primer tiempo con dos goles de ventaja sobre un Sevilla superado especialmente en lo táctico. Sin embargo, los andaluces supieron reponerse gracias a sendos zapatazos de Dodi Lukebakio y Lucien Agoumé, que colocaron las tablas momentáneas en el electrónico hasta que Robert Navarro rompió la igualdad en los últimos compases del encuentro. Con su derrota en San Mamés, el conjunto nervionense amplía una racha negativa sin precedentes en lo que va de siglo, haciendo más evidente la crisis que azota a la entidad.

Las mejores fotos del Athletic - Sevilla / AFP7 | Europa Press

Con esta, son cuatro las temporadas consecutivas en las que el Sevilla Fútbol Club no consigue ganar en su debut liguero. Pese al cambio de imagen de los hispalenses con respecto al pasado curso, mostrando una garra y una intensidad que parecían olvidadas, nada de esto sirvió para evitar la derrota en casa de un rival que, si bien tiene una mejor plantilla, no fue capaz de imponerse con una superioridad aplastante. Esta racha, que comenzó precisamente el año en el que los blanquirrojos se proclamaron campeones de la UEFA Europa League frente a la Roma en Budapest mientras su desempeño en liga era menor de lo esperado, cuenta con tres derrotas y un empate.

En la temporada 2022/2023, aún a las órdenes de Julen Lopetegui, Osasuna se impuso al cuadro nervionense por 2-1 en El Sadar. Tan sólo un curso más tarde, fue el Valencia en el Ramón Sánchez-Pizjuán el que, con el mismo resultado, se llevó los tres primeros puntos de un año que marcaría el principio del fin en Nervión; mientras que la pasada campaña, el Sevilla sacó un empate ante la Unión Deportiva Las Palmas en casa del combinado insular. La suerte tampoco ha sonreído a los blanquirrojos en el arranque de este campeonato, que han sucumbido ante un Athletic Club espoleado por Nico Williams y una defensa que sigue mostrando carencias cuya única solución parece reforzarla.