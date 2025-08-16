José María del Nido Carrasco avala con su dinero la inscripción de Akor Adams

A poco más de 24 horas del debut liguero del Sevilla Fútbol Club, Matías Almeyda ha recibido una noticia que le permitirá ir más desahogado al choque en el Nuevo San Mamés. La crisis de las lesiones y los jugadores no inscritos era un dolor de cabeza tanto para el técnico argentino como para la afición blanquirroja, que se veía de nuevo dando la nota ante un Athletic Club que tampoco pasa por su mejor momento debido a la cantidad de bajas que asolan su plantilla. Sin embargo, un rayo de esperanza en forma de inscripción ha aparecido para que el entrenador bonaerense pueda respirar aliviado.

En la mañana de este sábado se conocía la noticia de que Akor Adams había sido inscrito para el primer partido de LaLiga. El delantero, al que las lesiones le impidieron tener continuidad durante la media temporada que defendió la elástica nervionense, ha sido la referencia ofensiva para un Almeyda que tiene claras las cualidades del nigeriano. Las alarmas resonaban por Nervión debido a la falta de efectivos para el duelo en el País Vasco, teniendo en cuenta además la falta de liquidez económica por parte de un club azotado por la ruina. Lo que poca gente se esperaba es lo que finalmente ha terminado ocurriendo para que el ariete pueda estar presente este domingo en San Mamés.

Akor Adams celebra uno de sus tantos. / SFC

Según ha informado el periodista Gonzalo Tortosa y ha podido confirmar Diario de Sevilla, José María del Nido Carrasco habría puesto dinero de su bolsillo para poder financiar la inscripción de Akor Adams en LaLiga. De esta forma, el presidente del Sevilla Fútbol Club ha abonado la cantidad que faltaba para completar los trámites, un montante que le acabará siendo devuelto. El Consejo de Administración de la entidad hispalense confía en que este no sea el único movimiento, asegurándose de esta forma que Matías Almeyda pueda tener a su disposición a un Gabriel Suazo que se ha convertido en uno de los futbolistas más destacados de la pretemporada en clave blanquirroja.

De esta forma, ya son dos los delanteros puros con los que 'El Pelado' podría contar para el duelo frente al Athletic de Bilbao. Isaac Romero, que ha desaparecido de los planes del entrenador sevillista, es el recambio para un Akor que quiere demostrar el por qué de su fichaje. También cuenta con la baza de Dodi Lukebakio, aunque parece que el belga será más trascendental en los costados, algo que puede cambiar con el paso de los minutos. Sea como fuere, el delantero titular de este nuevo Sevilla ya está listo para afrontar tanto sus retos personales como los grupales en una temporada donde se quiere poner tierra de por medio con los puestos de descenso de una vez por todas.