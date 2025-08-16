Akor Adams ya aparece inscrito por el Sevilla en la LaLiga

El Sevilla ha podido inscribir en LaLiga al que debe ser su delantero de referencia en este inicio de Liga mientras se produce algún traspaso importante que le dé aire a Antonio Cordón para poder realizar algún otro fichaje. Akor Adams ha sido el primer futbolista elegido de los que no estaban inscritos para que puede jugar en San Mamés este domingo a partir de las 19:30.

Ahora mismo en la plantilla sevillista inscrita en LaLiga aparecen 16 futbolistas. A saber: Nyland, Carmona, Nianzou, Badé, Marcao, Kike Salas, Pedrosa, Gudelj, Agoumé, Sow, Juanlu, Peque, Ejuke, Lukébakio, Isaac y Akor Adams. La inscripción ha sido en la mañana de este sábado, e incluso no tenía foto la ficha del delantero nigeriano a media mañana por la inmediatez de la gestión. Entre los inscritos hay dos lesionados: Nianzaou y Badé, por quien el Sevilla está negociando su traspaso.

Ha tenido que ser José María del Nido Carrasco el que de su peculio personal ponga dinero para realizar un depósito garantizado en LaLiga que permita inscribir a Akor Adams. No es descartable que haya más inscripciones en las horas previas al debut liguero en San Mamés, extremo que ya dependerá de que haya un traspaso o alguna salida estando la genociación con el Bayer Leverkusen por Badé muy candente. El comité de dirección está buscando fórmulas para que pueda haber alguna inscripción más aunque siempre deberá respetar los contratos más antiguos y el próximo debería ser Rubén Vargas, fichado en enero junto con el delantero nigeriano.

Si se confirma la venta de Badé al Bayer Leverkusen por 30 millones de euros, tal y como avanzan ya desde Alemania, el Sevilla podría inscribir a varios futbolistas más pero es difícil que se tramite y se concrete su salida durante el fin de semana. Ahora mismo es perentoria la posición de lateral izquierdo, donde está Pedrosa -que lleva un par de entrenamientos tras su sobrecarga- y Suazo aún no ha podido ser inscrito. Siguen sin estarlo Odysseas, Álvaro Fernández (no cuenta), Rubén Vargas (lesionado aún), Alfon e Iheanacho además de Suazo.