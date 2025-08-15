Almeyda antes del estreno liguero: "Iremos a luchar con las armas que tenemos y sin excusas"

Matías Almeyda ofreció su tercera rueda de prensa como entrenador del Sevilla, después de la de su presentación y tras el Trofeo Antonio Puerta. En una extensa intervención, el técnico argentino recalcó por activa y por pasiva que no quiere excusas sobre el tema de las inscripciones y que irán a San Mamés con lo que tienen. Además, señaló que hoy “arrancan sueños” y aseguró que jugadores como Idumbo, Ejuke y Pedrosa, ya reincorporados con el grupo, no están para 90 minutos.

El técnico argentino del Sevilla explicó que está “lleno de ilusiones y con sueños. Para nosotros arrancará el domingo algo que tiene que ser lindo”. Una de las preocupaciones del sevillismo son las inscripciones, ya que solo tienen en estos momentos 12 jugadores de campo, aunque, al igual que a Antonio Cordón, es algo que no le preocupa. “Hay varios equipos que están en la misma situación. No hay excusas, yo no las voy a poner. Estoy enfocado y hay una frase que dice: ‘Sevilla no se rinde nunca’ y yo la tomé de verdad”, señaló el argentino, que dijo que entiende las situaciones, pero volvió a recalcar que “no hay excusas, el torneo es largo e iremos a luchar con las armas que tenemos"

Incluso Almeyda dejó ver que es algo que ya se esperaba: “Cuando tuve la reunión nunca me mintieron y sé a lo que vine. Va a ser duro, trataremos que sea lo menos posible, porque todo cambio necesita un tiempo”. Algo que repitió otra vez pidiendo paciencia y dejando claro que “es difícil que el domingo veamos la perfección, pero va a llevar un tiempo, esperamos que sea lo menos posible porque esto es un proceso”.

Confirmó que Lamela se unirá al cuerpo técnico del Sevilla, después de anunciar su retirada del fútbol. Sobre su compatriota señaló que fue “un futbolista que yo, siendo entrenador, lo quise llevar a todos lados y en el último club lo pude traer”. “Él creo que tiene mucho que aportar, tanto que si Erik puede aportar la cuarta parte de lo que hizo dentro de la cancha, me va a convertir en mejor entrenador”, dijo al respecto de la vuelta de Lamela a Nervión.

No se agarra a sólo un sistema

Sobre el Athletic Club explicó que lo respeta, “pero a todos les quiero ganar. Han hecho grandes partidos y tienen grandísimos jugadores; respetaremos los puntos fuertes e intentaremos ver los puntos débiles. Es un gran rival con grandes jugadores”, agregó sobre el primer rival del Sevilla en LaLiga.

Tras hacer una prueba de cinco centrales contra el Toulouse, señaló que no se cierra a usar solo un sistema: “Quería probar y, porque teníamos gente fuera, estabamos obligados, quería ver las soluciones que podemos tener. Me gustó por momentos aunque faltó trabajarlo más, pero la interpretación fue buena”.

Juanlu sigue entrenando con el Sevilla y, mientras se cierra su salida al Nápoles, no se descarta que esté en San Mamés. “Mañana daré la lista y siempre me gusta que lo sepan ellos primero. Juanlu está entrenando a la par y por ahora está acá”, dijo sobre el canterano.

“A los futbolistas les gusta que les digan la verdad. Yo me dirijo desde la corrección, que van notando; creo en el diálogo. Yo trato de que sigan amando al fútbol, que disfruten el entrenamiento, con la posibilidad de cambiarles la vida a nuestras familias. Cada vez que ingresen tienen que ingresar sin dudas y, para eso, hay que sacar la presión que tienen muchos”, comentó sobre su forma de trabajo.

Achacó las numerosas lesiones que ha tenido el Sevilla en esta pretemporada al cambio de metodología en el trabajo. Sobre el preparador físico indicó que lleva trabajando 14 años con Guido Bonini: “Es el único con el que trabajo desde el principio. Cumple una función muy importante en mi tarea. Es verdad que uno, cuando cambia la metodología, tiene el riesgo de lesión. Los números de la otra etapa eran diferentes a los nuestros; además, había jugadores que vienen con procesos de lesiones”.

Confirmó la presencia de Idumbo, Ejuke y Pedrosa en San Mamés, que ya están entrenando con el resto del grupo, aunque no están al 100 % para jugar todo el encuentro: “Están dentro del grupo, están bien, pero no para 90 minutos”, agregó.