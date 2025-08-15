Sevilla FC: Llega el momento de Antonio Cordón

Comienza la última quincena del mes de agosto. Una fecha que Antonio Cordón viene reiterando sin descanso que será en la que se cerrarán la mayoría de las operaciones. A pesar de que tiene mucho trabajo por delante y de que en apenas dos días el balón echará a rodar para el Sevilla en su estreno en San Mamés, él asegura que eso no le preocupa. Su principal objetivo es tener todas las operaciones cerradas y a los jugadores inscritos el 1 de septiembre.

Confianza: Antonio Cordón manda mensajes de optimismo, a pesar del que tiempova pasando y se agota

El director de fútbol profesional del Sevilla afronta estas dos semanas restantes de mercado con ilusión y optimismo. Su primera tarea será encontrar alguna salida, ya que, para que haya llegadas en Nervión, primero debe buscar destino a los jugadores con los que no cuenta el técnico Matías Almeyda. Una labor nada sencilla, pues, como dijo en la presentación de Odysseas: “Igual que todos se quieren venir, a los jugadores les cuesta marcharse de aquí. No sé si el club tiene azúcar o golosina”.

Salidas: Tiene que buscar destino para los descartes y cerrar las negociaciones que están abiertas

Januzaj, Rafa Mir e Iheanacho son algunos de los futbolistas llamados a salir para aligerar la masa salarial de la plantilla, aunque los dos primeros siguen dispuestos a cumplir su contrato en Nervión. También están pendientes las salidas del nigeriano, de Juanlu o de Badé, con Cordón manteniendo el pulso a clubes europeos, sin rebajar sus pretensiones y sin miedo a romper alguna de esas negociaciones que se consideran claves en el futuro del club. Si se confirman estas bajas, deberá reforzar todas las posiciones, excepto la portería, que salvo sorpresa ya estaría cerrada. El equipo necesita, como mínimo, un organizador en el centro del campo tras las salidas de jugadores como Saúl o Lokonga, además de uno o dos atacantes en caso de que se marche Isaac Romero.

Llegadas: Se necesitan refuerzos en todas las demarcaciones a excepción de la portería, que ya está cerrada

Incluso confía en sacar un as bajo la manga en las próximas horas para que puedan estar inscritos de cara a San Mamés jugadores llamados a ser titulares, como Akor Adams, Gabriel Suazo, Alfon y Vargas, si llega a tiempo. Se avecinan 15 días muy intensos en las oficinas de Nervión.