Lamela anunciará su retirada del fútbol y se unirá al cuerpo técnico del Sevilla

Un viejo conocido del Sevilla, Erik Lamela, se unirá al cuerpo técnico de Matías Almeyda. El futbolista argentino podría anunciar su retirada del fútbol profesional a los 33 años tras llegar a un acuerdo con el AEK para su desvinculación.

Hace unas horas, el club griego anunció la marcha de Lamela, agradeciéndole por la pasada temporada, en la que anotó seis goles y dio tres asistencias en 31 partidos. Como adelantó el periodista César Luis Merlo, el argentino volverá a Nervión y se reencontrará con su compatriota Almeyda, quien precisamente lo fichó para el AEK.

A pesar de tener aún 31 años, Erik Lamela colgará las botas. Inició su carrera en su país, en River Plate, y dio su primer salto al fútbol europeo en la Roma. Tras su etapa en Italia, se marchó al Tottenham, donde permaneció durante ocho temporadas, disputando más de 257 partidos, además fue internacional con la albiceleste.

Después de su larga etapa defendiendo los colores de los Spurs, recaló en el Sevilla, equipo al que volverá aunque ya no como jugador. Aterrizó en Nervión como agente libre en el verano del 2021 y en estas temporadas, logró la Europa League 2022/23, llevando al Sevilla en volandas a Budapest con su gol en la prórroga de la semifinal contra la Juventus e, incluso, marcó uno de los lanzamientos en la tanda de penaltis de la final contra la Roma. En su etapa como jugador del equipo sevillista disputó 92 encuentros, anotó 16 goles y dio seis asistencias.