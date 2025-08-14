El Samsunspor, una opción real para Iheanacho

El Sevilla sigue teniendo la urgencia de vender y aunque aún no ha cerrado las operaciones de Badé o Juanlu, parece seguir avanzando. En las últimas horas ha aparecido el Samsunspor, que parece ir en serio para llevarse a Iheanacho al fútbol turco.

Desde Turquía avanzan que el Samsunspor está negociando con el Sevilla el traspaso del delantero nigeriano por una cantidad de 3,5 millones de euros. Sería una operación redonda, teniendo en cuenta que llegó a Nervión gratis y que, además, permitiría aligerar la masa salarial de la plantilla, algo vital para poder inscribir a nuevos jugadores. Incluso se apunta que el equipo turco ya tendría un acuerdo con el propio Iheanacho, quien cobraría 1,2 millones de euros por temporada.

El atacante, de 28 años y con contrato con el club sevillista hasta 2027, llegó el pasado verano como agente libre tras su paso por el Leicester. En el Sevilla no logró cuajar. Sus tres goles (todos en la Copa del Rey) en 11 encuentros no convencieron y el club decidió cederlo en el mercado de invierno al Middlesbrough. En esta pretemporada ha contado para Matías Almeyda marcando incluso ante el Schalke 04, aunque siempre por detrás de Akor Adams.

La posible salida de Iheanacho, sumada a que Isaac también tiene ofertas y a que el técnico argentino no cuenta con Rafa Mir, obligaría al club a acudir al mercado de fichajes para reforzar la delantera.