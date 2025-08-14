Cordón y el Sevilla: una planificación de trago muy largo

Antonio Cordón, para decepción de la prensa deportiva y la afición del Sevilla, no se saltó un ápice su guion al hacer un primer balance de la planificación antes del inicio de la Liga. El director de fútbol profesional del club de Nervión se tiene bien aprendido el mensaje, sobre las premisas de su elevada “ilusión” por el proyecto que tiene en mente, a cuatro días del primer partido con tantísimo por hacer, y la confianza y la determinación en que todo le saldrá tal y como tiene previsto.

Entre otras cosas porque desde su hermetismo dejó la pista de que se está cociendo muchísimo más que lo que hasta ahora ha salido en la prensa. Dentro de su críptico discurso, dejó sitio para anunciar “sorpresas”. Pero será una planificación de trago largo, y de difícil digestión en las tres primeras jornadas antes del cierre de mercado.

El 1 de septiembre, ni un día antes, es la fecha que tiene bajo su repeinado tupé Antonio Cordón. Esa flema, esa serenidad, contrasta con las inflamadas críticas de un sevillismo escéptico que sigue ejerciendo de Santo Tomás ante la promesa eternizada de que todo va por buen camino. Vale, pero, ¿y en San Mamés quién jugará? “No lo miro para este domingo o el siguiente domingo, lo miro para la fecha 1 de septiembre, que es donde está el final de todo. Todo esto es muy voluble y muy dinámico y todo puede cambiar”, dijo.

Lo más sorprendente de Cordón, entre afables sonrisas y educadas respuestas, con cierta vis paternalista al ir preguntando el nombre de cada periodista, fue la contundencia con la que remató su retórica perorata. “Estamos muy tranquilos y muy ilusionados. No tenemos esa sensación de opresión. Al revés. Estamos como liberados porque nos quedan cosas bonitas”... Cosas que de momento no ve el sevillista, que ni siquiera se puede echar a la boca por ahora un gran traspaso que haga fluir esa planificación de trago más que largo, larguísimo.

“Nos espera algo muy bonito. Creemos que vamos a mejorar mucho de lo ocurrido en los últimos años y esa es la línea”, dijo convencido el gestor pacense, todo sosiego, y confiado, eso sí, en lo que él ve internamente en los frentes negociadores: “Una cosa es lo que sale en prensa, otra situación es lo que se comenta y los rumores pero hay muchas conversaciones abiertas... en todos los sentidos”.

Mientras se acentúa la incredulidad de una afición descreída, también fía su especie de paz espiritual, su fría perspectiva en medio de la tórrida canícula, a lo que percibe dentro del vestuario: “Lo fundamental para nosotros es hacer grupo y hacer plantilla, la unión y la fuerza del grupo y eso está cogiendo una fuerza increíble, no te puedes imaginar. Y en eso es en lo que más confiamos”, volvió a expresar, como en anteriores comparecencias. Fue un leitmotiv desde su presentación esto de crear un grupo, un colectivo. “Lo de las inscripciones y los fichajes es importante e irán llegando. Pero tenemos un arma muy importante que es la fuerza del grupo”, añadió.

Pero el sevillista de a pie está muy inquieto. Sin ventas ni llegarán éstas ni podrá reforzarse la plantilla en las posiciones más precarias. Y para paliar ese déficit que Cordón restringe a los primeros partidos de Liga, puso el acento en la cantera. “En estos momentos tienen que dar el do de pecho, aportar lo que deben y si alguna se instaura y permanece habremos ganado y lo que parece ahora algo negativo luego es muy positivo porque tiene relevancia la cantera”. El trago largo implica también a los canteranos...