Cordón reconoce que tardarán las inscripciones: "A San Mamés, con lo que haga falta"

Ni una pista, más allá de reiterar su confianza en el trabajo que está realizando el Sevilla en la planificación, y de recordar que está "muy ilusionado" con el proyecto cuando esté terminado además de mostrar su convicción de que lo planeado saldrá bien... a 1 de septiembre. Antonio Cordón realizó un ejercicio de funambulismo tras la presentación de Odysseas Vlachodimos pisando con pies de plomo sobre cada uno de los asuntos candentes del mercado en el Sevilla, con el problema de las inscripciones y el retardo de los traspasos de Juanlu o Badé.

La única pista que dio es algo que ya se intuía: que hay muchos más movimientos, conversaciones, negociaciones... por jugadores en cuanto a salidas o traspasos o incluso llegadas que no han trascendido a la prensa. Eso sí, reconoció que lo que ha ido saliendo como las negocaciones con Bayer Leverkusen por Badé y con Nápoles por Juanlu son ciertas. Pero no se dio un plazo como el del inicio de la Liga para asegurar que estarán inscritos algunos de los seis -Álvaro Fernández no cuenta según reconoció que ahora no lo están.

No siente opresión sino ilusión

Casi al final de la comparecencia sorprendió con una parrafada en la que desbrozó su sentimiento. La ilusión sobre la presión. “Nos espera algo muy bonito. Creemos que vamos a mejorar mucho de lo ocurrido en los últimos años y esa es la línea. Buen ambiente, buen trabajo, compromiso, dinamismo, calidad… todas las cualidades que quieras se están produciendo. Y eso se nota en el club y en los jugadores. Igual que todos se quieren venir a los jugadores les cuesta marcharse de aquí. No sé si el club tiene azúcar, tiene golosina, y el club también los trata muy bien. Se tienen que producir todos los factores para que todo salga como nosotros queremos. Estamos muy tranquilos y muy ilusionados. No tenemos esa sensación de opresión. Al revés. Estamos como liberados porque nos quedan cosas bonitas”.

"Lo cierto es que llega el final del verano y empiezan ya como bien dije sobre el 15 de agosto llega el momento de estar preparados para estas dos semanas que nos llegan, y esto expectante ante estas dos semanas y muy ilusionado", comenzó diciendo tras presentar a Odysesas Vlachodimos.

Las inscripciones en el aire

Un asunto principalísimo es el de las inscripciones. Están por realizar las de Rubén Vargas, Akor Adams, Alfon, Suazo, Odysseas y hasta Iheanacho, además de un futbolista que ya sabe que tiene que seguir buscando una salida: Álvaro Fernández. Ahí se mostró muy cauto y llegó a reconocer que en San Mamés habrá jugadores sin inscribir. "No lo miro para este domingo o el siguiente domingo, lo miro para la fecha 1 de septiembre, que es donde está el final de todo. Seguimos trabajando. Todo esto es muy voluble y muy dinámico y todo puede cambiar. Todo puede suceder muy rápido y nos quedarán todavía 15 días".

Eso implica que habrá falta de efectivos entre lesiones y no inscritos el domingo en Bilbao... "Iremos a San Mamés con lo que haga falta. Van a jugar once contra once y estamos muy ilusionados de empezar la competición con el grupo que sea necesario, con más chicos de la cantera o con menos. Seguimos trabajando para poder llegar con un buen equipo a San Mamés, y después al siguiente partido y al siguiente. Preocupación, no. Cada día estoy con ilusión".

Su foco, en el proyecto final

"No es dónde estabas ni dónde estamos ahora en lo que nos tenemos que fijar, sino dónde queremos estar. Ese dónde queremos estar me tiene muy ilusionado. Los acontecimientos irán llegados. Para San Mamés tenemos bajas y pequeñas lesiones normales de la pretemporada. Se han jugado muchos partidos, a veces dos partidos en 48 horas, traslados, entrenamientos, cambios en la forma de la dinámica de trabajo. Y es normal todo lo que ha ido sucediendo pero estamos tranquilos".

"Lo fundamental para nosotros es hacer grupo y hacer plantilla, la unión y la fuerza del grupo y eso está cogiendo una fuerza increíble, no te puedes imaginar. Y en eso es en lo que más confiamos. Lo de las inscripciones y los fichajes es importante e irán llegando. Pero tenemos un arma muy importante que es la fuerza del grupo".

Una situación previsible

¿Se esperaba estar en esta situación actual para comenzar la Liga? "Sí y no. Casi todos los equipos españoles, exceptuando los que tienen más poder económico, están en una circunstancia similar. Creo que debe haber entre "0 ó 70 futbolistas que no están inscritos más fichajes que van llegando y no van a ser inscritos aún. Teníamos que vender activos del club y hay jugadores que tienen unos salarios muy importantes que tenemos que intentar sacar y está el club junto con sus agentes buscando soluciones positivas para los jugadores y que sea beneficioso para sus familias y el club y que se puedan ir por la puerta grande. Seguimos trabajando con buena línea y buena sintonía. Y cuando se respeta la buena sintonía se llega a buen puerto seguro".

Sin pistas sobre Juanlu y Badé

Cordón fue preguntado concretamente por los traspasos de Juanlu y Badé. ¿Cómo van? Tampoco dio pistas... "Tenemos varias conversaciones. No vamos a entrar en detalles. Una cosa es lo que sale en prensa, otra situación es lo que se comenta y los rumores pero hay muchas conversaciones abiertas... en todos los sentidos. El Sevilla sigue siendo un club que muchos equipos europeos siguen mirando y se fijan en sus jugadores porque tiene una marca muy especial. Hay protagonismo de ciertos nombres que conocéis y están saliendo en el día a día, y es cierto. Pero luego hay otros muchos más. Y esas nos las guardamos como podéis imaginar. Estoy convencido de que habrá sorpresas y cosas que se están dando en el día a día que seguro que acabarán cerrándose y llegaremos en la medida de lo posible a los objetivos que nos habíamos trazado al comenzar la pretemporada".

Contempla no inscribir a nadie ahora

En este contexto se mostró "muy tranquilo" pese a la presión de la afición o la prensa y la reiteración sobre si habrá algún inscrito nuevo ya en San Mamés... "Parece que hay que dar una respuesta salomónica. Estamos tranquilos y es algo normal que sucede. El entrenador está muy tranquilo, hablamos todos los días con él, sabía igual que yo cómo podían darse las circunstancias. Y como la mayoría de equipos hasta el cierre del mercado habrá muchos jugadores que no van a ser inscritos porque hay unas normas muy específicas y que hay que cumplir y tienes una necesidad de abrir hueco. Estamos en negociaciones y trabajando. Son jugadores que van a ser finalmente inscritos. ¿Hoy, mañana, pasado? No lo sé, hasta el día 1 tenemos tiempo. Pero no vamos a llorar por ello.

¿Inscripciones? La cantera al rescate

El gestor pacense habló de experiencias precedentes con falta de inscritos y relativizó el problema. "Hemos tenido muchas experiencias con equipos que no tenía muchos inscritos y han sacado más puntos que en otros momentos que no tenían a todos los jugadores. Lo mismo tienes a todos inscritos y pierdes todos los partidos".

Y aprovechó esto para ensalzar el valor de la cantera: "Y quiero resaltar a los chicos de la cantera y lo digo para que lo pongáis también en los titulares: estamos muy contentos con ellos porque están trabajando muy bien y creemos que tenemos una cantera de la que van a seguir surgiendo chicos y en estos momentos tienen que dar el do de pecho, aportar lo que deben y si alguna se instaura y permanece habremos ganado y lo que parece ahora algo negativo luego es muy positivo porque tiene relevancia la cantera".

Álvaro Fernández: ahí sí fue claro

En el único nombre propio que se paró al detalle fue en el de Álvaro Fernández. Siguen buscando una solución a su situación ya que no cuenta. "Esto es una cosa de todas las personas. Intervienen muchas patas: desde el club al otro club o la familia y el propio jugador. Hasta la fecha Álvaro era el segundo guardameta. Le tengo mucho respeto como profesional. Cuando estaba en el Mónaco me lo llevé siendo un niño como tercer portero y me lo llevaba a cenar porque estaba él solo, fíjate la afinidad que tengo con él. Pero la vida pasa y ahora está en otro plano y él busca también lo mejor para sí mismo. Es joven y tiene que crecer y se lo he dicho a él: ‘Álvaro, lo principal es que juegues’. Ahora tenemos dos grandes guardametas y esa puerta se le ha quedado cerrada. Dialogando la gente lo comprende todo".