El Sevilla se planta por Juanlu y aprieta por Badé

Giro grande en el foco de la actualidad sevillista. El folletinesco serial de Juanlu hace un receso que incluso puede ser definitivo, aunque está por ver cómo queda su epílogo. Mientras que Badé protagoniza un relato corto con posible éxito de venta exprés. El Sevilla, reforzado por la fortísima irrupción del Bayer Leverkusen, sigue plantado por Juanlu. O 20 millones de euros o se queda en Sevilla. Para compensar esa posible renuncia a un ingreso más que necesario, Antonio Cordón debe tener guardado algún as en la manga en forma de oferta por algún o algunos jugadores que están más soterradas. ¿Isaac al Zenit de San Petersburgo? Parece difícil. Pero lo que sí tiene ante sí es la posibilidad cierta de un gran ingreso por Badé y aprieta para subir la cifra.

La negociación entre el Sevilla y el Bayer Leverkusen va por buen camino. El hecho de que el central internacional francés sea un objetivo prioritario para Erik Ten Hag, el entrenador del equipo renano, y el poderío económico del actual subcampeón de la Bundesliga y campeón en 2024 invitan a pensar que en Leverkusen aceptan el pulso que le está echando el Sevilla. En Nervión esperan poder subir esa cifra bastante, por encima de los 30 millones de euros.

Los 25 millones de los que partían los renanos están aún bastante lejos de las aspiraciones de Del Nido Carrasco y Cordón, con lo que las conversaciones y el habitual tira y afloja, en forma de matices sobre las fórmulas de pago, el fijo y los variables o futuros porcentajes de traspasos, se pueden alargar varios días.

Pero Badé ya acordó días atrás las condiciones de su contrato, hasta 2030, un año más que el que firmó con el Sevilla en septiembre pasado después de que el club rechazara la oferta a última hora de la Roma. Evidentemente, no mejorará sólo en cantidad de años: también en nivel deportivo y en emolumentos, dado que el subcampeón de la Bundesliga juega la Champions y aspira a disputarle de nuevo el título al Bayern Múnich. Y Ten Hag quiere contar para ello con Badé.

Entretanto, no está cerrado del todo pero sigue abierto el folletín del verano. Ahí se mantiene el Sevilla tranquilo, prácticamente en la misma posición que ha defendido desde el principio. Ha tasado al internacional sub 21 en 20 millones de euros y de ahí no se baja. Rechazó la última oferta del Nápoles, de 17 millones de euros fijos, y pidió tres más en variables. Si Aurelio de Laurentiis no sube la oferta para contentar a Antonio Conte, Juanlu podría quedarse aquí.

El problema es que el crono corre contra el Sevilla, pese a la serenidad aparente de su cúpula ejecutiva. Con Vlachodimos ya en Sevilla, ascienden a siete futbolistas los que no están inscritos en LaLiga, cuyo campeonato empieza el domingo. Y la imagen dada en Toulouse por el equipo de Almeyda, pese al giro de sistema, no fue nada, nada alentadora.