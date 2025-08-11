Vlachodimos ya está en Sevilla para certificar su fichaje como cedido

El Sevilla avanza con un importante paso en su planificación. A mediodía de este lunes ha aterrizado en Sevilla el portero Odysseas Vlachodimos. El internacional griego y alemán de nacimiento llega cedido por una temporada procedente del Newcastle, sin opción de compra.

De esta forma, Antonio Cordón dota a la plantilla sevillista de un meta que tiene como objetivo recuperar el protagonismo que había perdido en sus dos últimos años en la Premier League. Tuvo poca presencia en el Nottingham Forest, que lo fichó del Benfica en 2023, y menos aún en el Newcastle, que pagó por él hace un año 23,6 millones de euros en concepto de traspaso.

Su mejor rendimiento fue en el Benfica. Disputó con el equipo lisboeta 225 partidos oficiales entre 2018 y 2023. Y se hizo un fijo en la portería de la selección de Grecia, que eligió frente a la de Alemania, en cuyos escalafones inferiores fue un habitual hasta la categoría sub 21.

Vlachodimos (Stuttgart, 26-04-2024) es portero de 1,90 metros con vasta experiencia internacional en Alemania (se formó en la cantera del Stuttgart y debutó en la Bundesliga testimonialmente), Grecia (Panathinaikos) y Benfica y también en la absoluta helena desde que debutó en esta en noviembre de 2018.

Que sea temporada previa al Mundial ha sido determinante para que el portero haya aceptado la propuesta sevillista. Vlachodimos competirá por la titularidad con Nyland. Álvaro Fernández tiene las horas contadas en el Sevilla aunque aún no está definido si saldrá cedido o con otra fórmula hacia La Coruña.