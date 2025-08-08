Odysseas Vlachodimos: el deseado paso de Cordón en la portería del Sevilla

Matías Almeyda no quiere hablar públicamente de los asuntos concernientes a la planificación. Es un hombre de club en ese sentido, hermético e inexpresivo. Pero puertas adentro bien que ha dejado claro algunas de sus prioridades. Una de ellas ha coincidido plenamente con la visión de Antonio Cordón. Quizá de no haber sido así se habría conformado con lo que hubiera. Pero el director deportivo del Sevilla sí tenía también muy claro que había que dar un paso determinado en la portería. Y se puso manos a la obra para darle al entrenador argentino un guardameta de garantías, con vasta experiencia internacional y con prurito de titularidad: Odysseas Vlachodimos.

El guardameta greco-alemán de 31 años puede convertirse en breve en el tercer fichaje del Sevilla 25-26, el segundo de la era Antonio Cordón tras el del lateral chileno Gabriel Suazo. El Sevilla está andando con mucho sigilo en la negociación abierta con el Newcastle para la adquisición como cedido del portero de 1,91 metros, un guardameta formado futbolísticamente en Alemania, en la cantera del Stuttgart, su ciudad de nacimiento (26-04-1994), y que creció en madurez deportiva en un grande europeo como el Benfica, con el que llegó a jugar 225 partidos. También tiene experiencia como internacional griego (48 partidos) después de haber jugado en todos los escalafones inferiores de la selección alemana.

Trayectoria internacional: de Alemania a Grecia

En la liga helena se estrenó en la élite de clubes, pues al salir de Alemania jugó en uno de los grandes de Grecia, el Panathinaikos (63 encuentros oficiales entre 2016 y 2018) antes de que lo fichase el Benfica en 2018 por 2,4 millones de euros. Del club lisboeta fue traspasado al Nottinghan Forest en 2023 por 4,90 millones de euros.

El Newcastle apostó fortísimamente por el que era portero titular de Grecia -en 2018 se decantó por la selección de su país de sus ascendientes frente a Alemania-. En julio de 2024 pagó casi 24 millones de euros pese a que apenas había jugado siete partidos con el Nottingham.

La clave del Mundial como detonante

En St. James’ Park tuvo aún menos fortuna, pues fue relegado al olvido ante la preeminencia en la portería del inglés Nick Pope y su suplente, el eslovaco Martin Dubravka. Apenas jugó medio tiempo de un partido de la FA Cup. Y ahí es donde Cordón ha estado bien atento a su situación, pues el meta internacional heleno quiere recuperar el protagonismo perdido en un año especial para todos los futbolistas por ser temporada previa al Mundial.

El Sevilla sólo puede tener acceso a su cesión. Es absolutamente inviable negociar otra opción dado que su coste de 23,6 millones de euros, los que pagó el Newcastle al Nottingham Forest por él hace un año, se hacen imposibles para las arcas sevillistas. Y además debe darle salida a Álvaro Fernández, cuya renovación, en una de las últimas gestiones de Víctor Orta que no convencía a nadie, sólo podría haber servido para que el Sevilla trate de tener algún ingreso por él.

Posible carta de libertad a Álvaro Fernández

De momento, lo que hay por el meta riojano es una negociación abierta para su cesión con opción de compra al Deportivo de La Coruña. O incluso para darle la carta de libertad dado que apenas ha podido ejecutarse su nuevo contrato: Álvaro Fernández es uno de los seis futbolistas que aún no ha podido inscribir el Sevilla debido a que es un nuevo fichaje a efectos de inscripción en LaLiga. Es un caso distinto a Iheanacho, que vuelve tras cesión, y los cuatro últimos fichajes: Akor Adams y Rubén Vargas en enero y Alfon y Gabriel Suazo ahora.

Álvaro Fernández, de este modo, saldrá del Sevilla, y Vlachodimos será el hombre que dé competencia de verdad a Nyland, con garantías.