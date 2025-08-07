Odysseas Vlachodimos por Álvaro Fernández, cambio en la portería del Sevilla

Antonio Cordón continúa dando pasos en la sombra, al margen de la situación de parálisis de las salidas esperadas para poder inscribir a jugadores, y el último está bien adelantado y se centra en el cambio de cara radical que quiere dar a la portería del Sevilla. El director deportivo sevillista se ha fijado como objetivo el guardameta Odysseas Vlachodimos, que encaja en el perfil y el contexto del club de Nervión: un futbolista con experiencia que llegaría como cedido.

Mientras avanza la negociación para la cesión de Álvaro Fernández al Deportivo de la Coruña, con opción de compra, el Sevilla también ultima la negociación para adquirir al meta internacional griego de 31 años por una temporada, cedido por el Newcastle. El club inglés lo fichó el verano pasado por 23,6 millones de euros, que pagó al Nottingham Forest. Pero no ha tenido protagonismo alguno en la pasada temporada en la Premier League y quiere recuperar la presencia para tener opciones de acudir al Mundial de 2026.

Según el periodista inglés Keith Downie (Sky Sports), tan avanzada está la negociación que el meta de 1,91 metros viajará esta noche a Sevilla para pasar el reconocimiento médico este viernes, paso previo a su fichaje por el club de Nervión, que sería sólo por una temporada.

De esta forma Antonio Cordón concretaría una doble operación que colmará uno de sus objetivos: reforzar la portería después de ver el rendimiento de Nyland y, sobre todo, la irregularidad de Álvaro Fernández cuando el noruego estuvo de baja. La renovación del meta riojano fue una de las últimas operaciones de Víctor Orta, una gestión que no convenció en el club y menos aún a su nuevo director deportivo.

El cambio sería de peso, dentro de las circunstancias económicas en las que se mueve el Sevilla, que en espera de alguna venta importante, como la candente de Juanlu, aún no ha podido inscribir a seis jugadores: los dos fichajes de invierno (Akor Adams y Rubén Vargas), los dos fichajes de verano (Alfon y Gabriel Suazo), el renovado Álvaro Fernández e Iheanacho, que vuelve de su cesión.

Con Odysseas Vlachodimos el Sevilla ganaría en experiencia y presencia en la portería. Y vendría para disputarle de verdad la titularidad a Nyland. Tras ser fichado muy joven por el Stuttgart y progresar en su cantera, despuntó en el Benfica, equipo con el que jugó 225 partidos nada menos.

Y acumula casi medio centenar de internacionalidades con Grecia, selección en la que quiere recuperar la titularidad que perdió en su última temporada en el Newcastle. En el Nottingham Forest apenas jugó siete encuentros, lo que no fue óbice para que el Newcastle apostara fuertemente por él el pasado verano, hasta el punto de pagar casi 24 millones de euros.

Su adquisición sería una operación muy característica de Cordón, que ha sabido ver la oportunidad que se le ofrecía al Sevilla por las circunstancias especiales del meta griego en el Newcastle, adonde volvería tras su año de cesión por el elevado coste de traspaso que tuvo hace un verano.