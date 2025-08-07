Confianza en que Badé y Ejuke estén disponibles para el inicio de Liga en San Mamés

La enfermería del Sevilla vuelve a tener más inquilinos de los deseados en un tiempo de incidencias variadas y preparación como es la pretemporada. La lesión muscular de Ramón Martínez para varias semanas encendió las alarmas al conocerse la noticia este miércoles, dado que se suma a la de otros defensores como Badé y el ya crónico caso de Nianzou, al margen de la siempre inestable situación de Marcao. Sin embargo, en el Sevilla hay confianza en que Badé sí pueda estar en el primer partido de Liga, siempre con la cautela de la incierta evolución de una lesión muscular.

El central francés, al margen de ser una de las piezas de mercado del Sevilla, es un pilar de la escuálida estructura del equipo de Matías Almeyda. Si bien la necesidad del club impele a pensar en que finalmente aceptará una oferta, lo cierto es que entretanto cuenta como un pilar del equipo. El hecho de que el primer encuentro liguero sea en San Mamés, el domingo 17, le da fuerza a la necesidad de su presencia física mientras se resuelve la incógnita de su futuro. De momento es jugador del Sevilla, más que eso, uno de los líderes del equipo.

Badé se lesionó en Gelsenkirchen. Fue titular en el único triunfo del Sevilla esta pretemporada (2-4 sobre el Schalke 04) pero sólo jugó la primera parte. Ya arrastraba molestias en el gemelo izquierdo antes de viajar y el 30 de julio el club confirmó que tenía una lesión en el sóleo de su pierna izquierda. En principio, la baja era para dos o tres semanas, pero es posible que anticipe los plazos y juege con el Athletic, paliando las bajas en la zaga.

Además de Badé, otro futbolista lesionado durante la pretemporada que podría llegar al primer encuentro de Liga es Ejuke. El nigeriano se lesionó durante el viaje a Marsella. Fue entre los convocados para el antepenúltimo partido de pretemporada (1-1), pero no pudo jugar por una lesión mifascial en el aductor largo del muslo derecho.

Con algo menos margen de tiempo para su recuperación, Ejuke también podría llegar al debut liguero de Almeyda, aunque después de la lesión que sufrió la temporada pasada y que ha impedido hasta ahora que vuelva a su mejor nivel no hay prisa con él.

Además de Ramón Martínez, Badé y Ejuke continúan en diferentes y variopintos procesos de recuperación el defensa Nianzou y el mediocampista Joan Jordán, dos futbolistas que tienen menos trascendencia para los planes de Almeyda, lógicamente, por sus ya conocidas circunstancias.