Juanlu hace valer una ley del fútbol que casi siempre se cumple

Una máxina no escrita en el fútbol pero que casi siempre se acaba cumpliendo es que los futbolistas, tarde o temprano, van donde éstos desean. Juanlu Sánchez va a acabar en el Nápoles y en el Sevilla ya se han hecho a la idea de ello pese a los intentos de que reconsiderara una oferta más ventajosa para el club del fútbol inglés.

No obstante, la pelota está ahora en el tejado de Antonio Cordón y José María del Nido Carrasco, que conocieron ayer la idea inamovible del futbolista de hacer respetar el acuerdo que tiene con los italianos.

El futbolista y sus agentes se reunieron con el Sevilla para intentar buscar una solución y conocer de primera mano las intenciones reales del club en un asunto que se ha demorado demasiado. El jugador acudió con ánimo de tratar de llegar a un acuerdo, pero, según fuentes de la negociación, no hubo avances, aunque la fruta acabará cayendo y Juanlu tiene toda la pinta de acabar en el Diego Armando Maradona. El Sevilla quiso presionar al entorno del canterano con una oferta del Wolverhampton, pero el de Montequinto no quiere ir de momento a Inglaterra y quiere hacer respetar el acuerdo que alcanzó ya hace meses con el Nápoles. Hay que remontarse al mes de junio para recordar la visita del director deportivo celeste, Giovanni Manna, a Sevilla para presentar la primera oferta por Juanlu. Valora el lateral y polivalente futbolista de Montequinto que haya sido el campeón de la Serie A el primero que haya ido de verdad a por él y no contempla cambiar de opinión.

Antes bien, está dispuesto a quedarse en el Sevilla, pues sabe que va a jugar con Almeyda y que desde la Liga española va a estar siempre en el candelero, en vistas de que es un fijo de la selección sub 21 y su próximo objetivo natural es dar el salto en la absoluta. Su prioridad siempre ha sido no presionar al club.

En Italia lo dan por hecho

Pero casi simultáneamente a la salida de la reunión de Juanlu junto a Alejandro Campano y Chesco Garramiola (sus representantes), los especialistas en fichajes del mercado italiano escupían avisos de una nueva oferta del Nápoles y aseguraban categóricamente que la situación se encaminaba a un final feliz para los partenopeos.

Fabrizio Romano y Mateo Moratto, así como Gianluca di Marzio, todos ellos aseguraban después de la reunión de Juanlu y los dirigentes del Sevilla en el Sánchez-Pizjuán que el Nápoles estaba cerca de cerrar su incorporación tras subir su propuesta a una cifra de 17 millones de euros incluidos ya los bonus a pagar en cuatro años. Esta reacción del Nápoles se supone que ha llegado como consecuencia del interés del Wolverhampton y de otro club de la Premier League que unos citan como el Bournemouth y otros dicen que es el Everton.

Que está “tranquilo” es lo único que comentó Juanlu a la salida de las oficinas del club al ser abordado por los periodistas. En Italia coinciden con lo que se comenta en Sevilla sobre que el jugador sólo quiere ir al Nápoles, que también está cerrando el fichaje de Miguel Gutiérrez (Girona) para el flanco izquierdo, y que ha hablado con Antonio Conte, una conversación en la que éste le ha reforzado la confianza que tiene en él como presente y como futuro.

Y no se puede olvidar esa ley no escrita del fútbol. Rafa Mir, aunque tuvo que esperar, acabó en el Valencia. Lo de Juanlu parece cuestión de tiempo.