Matías Almeyda huye de hablar de refuerzos y de los jugadores no inscritos

Matías Almeyda no se sale de su discurso. Está tratando de hacer crecer a su equipo y no se inquieta con el tema de los refuerzos. Elude las preguntas, dice sentirse “enfocado” en lo que tiene que hacer y se considera un profesional optimista. Tras el empate (2-2) en el Trofeo Antonio Puerta que se quedó en casa tras ganar el Sevilla en la tanda de penaltis ante el Al Qadsiah saudí respondió por primera vez a preguntas de la prensa no oficial que le cuestionó sobre los problemas que tiene el club en la planificación.

“Estoy tranquilo. Quedan días y me enfoco en el día a día. Yo prefiero hablar de la pretemporada. No puedo perder un segundo, hay gente que se encarga de muchos temas. Quedan unos días por delante y seguramente habrá novedades”, decía el entrenador argentino, que también incomodaba el gesto cuando tenía que hablar de que hay jugadores que no están inscritos en LaLiga a día de hoy. “Soy optimista y creo que va a suceder de la mejor manera”, repetía el argentino, que también evitaba hablar con profundidad sobre lo que necesita el equipo. “Estamos en diálogo con la dirigencia y estamos en ese proceso”, repetía.

Sí fue más claro al salir en defensa de José Angel Carmona, un jugador muy señalado por sus errores en esta pretemporada. “Soy un entrenador que se mete bastante en la parte persinal y emotiva de los futbolistas. He vivido lo que han vivido ellos y sé que hay que darle el apoyo que merece. Nadie quiere hacerlo mal, nadie quiere equivocarse, pero hay que reconocer el error y trabajar sobre el error. Es verdad que estos partidos ha estado en jugadas que ha sacado ventaja el rival, pero también el año pasado fue el jugador que más balones recuperó. Por lo tanto algo bueno hay”, recalcaba un Almeyda que no se fue sin hablar de su admiración por Míchel. “Yo era un niño y me enfrenté a él. Le pedí su camiseta y la tenga guardada. Se acordaba y eso dice mucho de él”.