Juanlu, Vlachodimos y el frío pulso de Cordón con las inscripciones

Está sorprendiendo la frialdad con que Antonio Cordón, apoyado en la firmeza de José María del Nido Carrasco, está aguantando el pulso de una planificación tan condicionada por el rigor con que LaLiga está fiscalizando el fútbol español. A una semana de que empiece el campeonato liguero, el Sevilla sólo tiene 15 jugadores inscritos y aún no puede inscribir a sus cuatro últimos fichajes, los dos de invierno –Rubén Vargas y Akor Adams– y los dos de verano –Alfon y Gabriel Suazo– hasta que no haya alguna venta; ni tampoco a Iheanacho tras su cesión ni a Álvaro Fernández tras su extraña renovación. Y pese a esa presión tremenda, el Sevilla mantiene el pulso con el Nápoles por el precio del traspaso de Juanlu.

Es un contraste tremendo, llamativo, que manifiesta la flema del director de fútbol profesional del Sevilla ante una situación extrema que, por otra parte, no es exclusiva del club de Nervión. Son otros muchos equipos los que no pueden inscribir a sus jugadores y varios los que tienen menos inscritos.

Llega Vlachodimos: ¿Juanlu se va?

Sucede todo esto con el trasfondo del culebrón de Juanlu, por el que llevan negociando Sevilla y Nápoles desde junio, hace ya casi dos meses. Y todavía no hay fumata blanca. No sólo eso, sino que en paralelo Cordón ultima la llegada de Odysseas Vlachodimos para cambiarle la cara a la portería del Sevilla. Llegará cedido por el Newcastle en lugar de Álvaro Fernández, cuya salida al Deportivo de la Coruña aún no está definida en tiempo y forma.

El meta grecoalemán sería, así pues, el sexto futbolista que no podría ser inscrito mientras no se produzca un ingreso importante. Pero esto no cambia el guión establecido por el club para el traspaso de Juanlu. La reunión del miércoles en el Ramón Sánchez-Pizjuán entre el jugador y sus agentes, de un lado, y Del Nido Carrasco y Cordón de otro, sólo dejó claro que la situación sigue exactamente igual que hace un mes y medio.

Cordón tensa la cuerda con el Nápoles

Mientras llegan de Italia presuntos ultimátums sobre la negociación, poniendo incluso fecha de caducidad a su oferta, lejos aún de los 20 millones que quiere el Sevilla, Cordón se mantiene con su libro de ruta y está determinado a fichar a un portero de garantías, en forma de cesión pura, y darle una salida que no reportará ingresos a Álvaro Fernández.

Este fin de semana debe ser determinante para la definición del traspaso de Juanlu. El tiempo apremia y tampoco se trata de tocarle los costados más de la cuenta a un dirigente tan impulsivo como el presidente del Nápoles, Aurelio De Laureentiis. El futbolista dejó claro que su destino será Nápoles o Sevilla. Nada de la fría aventura en Wolverhampton, por mucho que el club inglés pague más por él. El tiempo pasa, los jugadores siguen sin ser inscritos y Vlachodimos hace las maletas para llegar a Sevilla.

Ninguna otra venta... por ahora

El pulso está echado y, si no llega una inesperada oferta por algún otro futbolista, con Badé reticente a salir a cualquier destino –el Bayer Leverkusen sí podría ser de su agrado–, el Sevilla podría verse obligado a negociar a la baja, extremo que ahora rechaza defendiendo el valor de su futbolista por encima de su complicada situación con los límites salariales, no tanto con la tesorería, como demostró la compra hasta el 90% del pase de Agoumé. Así están las cosas, con el sevillismo expectante ante este tour de force.