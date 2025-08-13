Sevilla FC: Antonio Cordón ya va contra el reloj

A cinco días del inicio de la Liga, el Sevilla empieza a verse acuciado por la escasez de efectivos consecuencia de la pinza que sufre la plantilla entre los lesionados y la falta de inscripciones. Un día y pico después de su aterrizaje en la capital hispalense, el club hizo oficial en la tarde de ayer el fichaje de Odysseas Vlachodimos. El meta grecoalemán llega cedido por un año sin opción de compra, una fórmula distinta a los dos anteriores refuerzos, Alfon y Gabriel Suazo, que firmaron como agentes libres. Pero más allá de ese tercer refuerzo, poco más hay que dé alguna certeza.

Mientras el Sevilla sigue abierto a las negociaciones para los traspasos de Badé o Juanlu, que deben reportar ingresos urgentes para las inscripciones de futbolistas, Antonio Cordón va ya contra el reloj que marca el inicio de la Liga para este domingo en San Mamés a las 19:30. A cinco días del debut liguero, la realidad es que Matías Almeyda apenas puede contar con once futbolistas debido al cúmulo de lesionados de diversa consideración y a los siete futbolistas no inscritos, siendo el séptimo el meta Vlachodimos.

Este mediodía Cordón procederá a presentar ante la prensa a su segundo fichaje, a partir de las 13:30. Alfon lo firmó el Sevilla en la etapa de Víctor Orta, aunque el pacense elogió la decisión, hecho que contrasta con la situación de uno de los jugadores que aún no han sido inscritos por haber firmado un contrato nuevo con el gestor madrileño aún de responsable de la dirección deportiva. Ayer el Deportivo de la Coruña anunció el fichaje del meta Daniel Bachmann, lo que cierra la puerta que parecía abierta para la salida del portero riojano. Álvaro Fernández no cuenta y no será inscrito mientras se le busca una solución a su caso.

Pero sucede que varios de los jugadores que están disponibles tampoco han sido inscritos todavía. Son los casos de Alfon, Gabriel Suazo y Vlachodimos, además de Akor Adams e Iheanacho. Rubén Vargas además de no estar inscrito está lesionado, aunque en su caso hay esperanza en que pueda llegar a la cita de Bilbao, como también sucede con Badé, Ejuke o Idumbo. En cambio no llega seguro Ramón Martínez, ni tampoco dos futbolistas que no han participado en ningún amistoso y que están en sendas situaciones espinosas: Nianzou y Joan Jordán.

El director deportivo sevillista se verá expuesto ante la prensa a todas las incógnitas que tiene el sevillismo a cinco días del inicio de la Liga. Y haría bien en dar alguna pista y no ser tan críptico como en ocasiones precedentes, cuando apenas dio el atisbo de que el mercado iba a estar muy ralentizado y que los movimientos sólo se acelerarían a partir del 15 de agosto.

Cordón parece encomendado a la Virgen de los Reyes para que le eche su manto protector ante la avalancha de críticas e incertidumbre de un sevillismo más que escéptico. El aficionado ha visto los partidos de pretemporada, la escasez de efectivos, los problemas defensivos, las lesiones... Y ya piensa en la mediación de algún milagro.