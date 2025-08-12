Oficial: Odysseas Vlachodimos ficha por el Sevilla por una temporada

El Sevilla ha hecho oficial en la tarde de este martes la contratación de Odysseas Vlachodimos (Stuttgart, 26-04-1994) por una temporada, cedido sin opción de compra por el Newcastle. El meta grecoalemán se une al proyecto de Antonio Cordón y Matías Almeyda seducido por la posibilidad de recuperar el protagonismo que perdió cuando hace dos veranos dio el salto a la Premier League tras haber despuntado en el Benfica.

El club sevillista debe buscarle ahora un destino a Álvaro Fernández, después de que su salida al Deportivo de la Coruña haya colapsado con el anuncio inesperado del fichaje de Daniel Bachmann por el club herculino.

Vlachodimos espera reverdecer sus laureles y competir con Nyland, único portero de la primera plantilla inscrito a cinco días del inicio de la Liga. Es difícil verlo ya en San Mamés, porque debe hacerse primero a su nuevo entorno y sus nuevos compañeros, con el inconveniente del idioma del meta grecoalemán, más allá de que sea inscrito en LaLiga en tiempo y forma.

El meta procedente del Newcastle aterrizó el lunes a mediodía en Sevilla y ha firmado ya su contrato por una temporada después de pasar el preceptivo reconocimiento médico.

Comunicado oficial del Sevilla:

El Sevilla FC ha cerrado su tercera incorporación para la plantilla 2025/26, la del portero Odysseas Vlachodimos. El guardameta griego, de 1,91 metros y 31 años, llega cedido por parte del Newcastle United por una temporada. El jugador llegó el lunes a Sevilla para cerrar y firmar su contrato y será presentado este miércoles en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Odysseas acumula una dilatada experiencia al más alto nivel europeo. Nacido en Stuttgart (Alemania) en 1994 pero también con nacionalidad griega, el portero empezó su carrera en el VFB Stuttgart, con el que debutó en la Bundesliga en 2015, pasando las siguientes tres temporadas defendiendo el arco del Panathinaikos FC.

Su buen hacer en Grecia le abrió las puertas de uno de los grandes de Europa, el SL Benfica, donde estuvo cinco temporadas a un gran nivel. En el equipo luso acumuló 225 partidos, 32 de ellos de Champions y 12 de Europa League, y ganó dos ligas y dos Supercopas de Portugal.

Experiencia internacional

En 2023 Odysseas aterrizó en la Premier League, concretamente en el Nottingham Forest FC, donde sólo disputó cinco partidos. De ahí pasó al Newcastle United FC, en el que no tuvo la temporada pasada las oportunidades deseadas, aunque sí debutó en la EFL Cup, torneo que acabó ganando el equipo blanquinegro.

Odysseas ha tenido la oportunidad de defender la portería de Alemania en categorías inferiores, disputando una Copa del Mundo sub-20 y ganando el Europeo sub-21, eligiendo posteriormente defender los colores de su otro país, Grecia, con cuya selección absoluta disputó 48 partidos desde 2018.